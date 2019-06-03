Град на Миколаївщині побив посіви на сотнях гектарів полів



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Буревій також повалив дерева

На Миколаївщині випав град завбільшки із голубине яйце. Побило посіви на сотнях гектарів. Фермери наразі підраховують збитки.

У Первомайському та Кривоозерському районах град падав протягом години у 30-градусну спеку. Буревій також повалив дерева. Надзвичайники вже розблокували захаращені деревиною дороги.

За даними ДСНС погіршення погодних умов в Україні спостерігатиметься і протягом 3 червня.

«Вдень 3 червня в Україні у південних та східних областях, крім північних, Волинської та Рівненської областей, місцями грози, удень в окремих районах півдня та сходу країни град та шквали 15-20 м/с», — йдеться в повідомленні.

До слова, в Україні очікується рекордний врожай черешні. Зазначається, що минулого року 80% усієї української черешні продавали у Росію через Білорусь та Молдову, а цього року очікуються перші поставки до країн Близького Сходу.

Зросла також кількість вітчизняних підприємств, які отримали спеціальні сертифікати для поставок до Європи. Там цього року неврожай через погодні умови.

Також за прогнозами Міністерства сільського господарства США Україну цього року очікує рекордний урожай зернових.

Джерело: ТСН