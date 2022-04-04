Кримські морги забиті трупами російських солдатів

Російські солдати з української війни потрапляють до Криму - трупи в морги, поранені у санаторії. Це налякало росіян, які почали тікати з півострова

Лікарі в окупованому Криму змушені працювати перш за все із пораненими на російсько-українській війні окупантами

Російські окупанти звозять убитих та поранених під час повномасштабного вторгнення до України військових до Криму. Про це в інтерв’ю «Обозревателю» розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

За словами Чийгоза, морги на окупованому півострові забиті трупами російських військових. Особливо багато мертвих окупантів у відповідних закладах північнокримських міст – Армянська, Джанкоя.

Крім убитих на російсько-українській війні, до Криму переправляють і поранених окупантів. «Різко скоротили можливості лікарів працювати зі звичайними хворими – всіх перекинули на поранених. Їх справді дуже багато», – пояснив Ахтем Чийгоз.

Український нардеп зазначив, що поранених російських військових селять у санаторіях, оскільки «за період окупації вся система охорони здоров'я у Криму взагалі накрилася».

Оскільки, зазначив Чийгоз, приховати усю цю інформацію неможливо, з окупованого Криму почали тікати «понаїхавши», які переселилися на півострів після 2014 року. Причиною втечі росіян заступник голови Меджлісу назвав страх, вони більше не вірять у те, що Крим буде для них безпечним місцем.

Разом з тим, розповів Ахтем Чийгоз, ті кримчани, які увесь цей час залишалися на проукраїнських позиціях, «відчувають моральне піднесення завдяки втечі «понаїхавши». Їх надихає це».

Нагадаємо, що окупанти почали красти продукцію в українських фермерів Запорізької та Херсонської областей. «Міністр» промполітики окупованого Криму Олександр Трянов похвалився, що до окупованого півострова уже завезли овочі з Енергодару – міста-супутника Запорізької АЕС, яка теж тимчасово перебуває під контролем російських військ.

Додамо, що питання статусу та майбутньої деокупації Криму піднімалося українською стороною на стамбульських переговорах 29 березня, але Росія відмовилася його обговорювати.