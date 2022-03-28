РФ перекидає до окупованого Криму військових із Південної Осетії

Росія проводить приховану мобілізацію населення Південної Осетії

Росія перекинула близько 150 осіб з Південної Осетії на тимчасово окуповану територію АР Крим для подальших їх дій у сусідніх областях України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 28 березня

Також зафіксовано проведення заходів з прихованої мобілізації населення Південної Осетії з метою подальшого його залучення до війни з Україною.

Крім того, з метою поповнення втрат особового складу військовими комісаріатами на території Російської Федерації продовжується здійснення набору громадян для формування так званих підрозділів добровольців, які будуть залучатись для забезпечення окупаційного «порядку» на захоплених територіях. Основні вимоги до кандидатів - задовільний стан здоров’я. Досвід проходження військової служби не є обов’язковим. Також беруть осіб зі знятою судимістю.

Російське військове керівництво намагається накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі помітили нове підкріплення військ Російської Федерації – танки з прапором невизнаної Південної Осетії.

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