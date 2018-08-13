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    Кримські окупанти повідомили, що вилучили в українки зброю

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    Кримські окупанти повідомили, що вилучили в українки зброю

    Інцидент стався в автомобільному пункті пропуску «Армянськ»

    Російські прикордонники на кордоні вилучили зброю у громадянки України, яка прибула до Криму.

    Про це у понеділок, 13 серпня, повідомляє ТАСС з посиланням на регіональне прикордонне управління ФСБ РФ.

    Інцидент стався в автомобільному пункті пропуску «Армянськ» при проходженні прикордонного контролю.

    «Після перевірки документів на право перетину державного кордону РФ власниця іномарки Ford надала свій транспорт до огляду, в ході якого під водійським сидінням прикордонники виявили пістолет невідомої моделі, магазин і вісім патронів до нього калібром 9 мм», - йдеться в повідомленні.

    В ФСБ зазначили, що наявність в автомобілі заборонених до провезення через держкордон предметів жінка пояснила тим, що «зброя належить її батькові, яку він возив з собою в цілях самооборони».

    Прикордонники вилучили зброю та боєприпаси для проведення експертизи.

    Раніше повідомлялося, що ФСБ Росії затримала громадянина України, провідника поїзда Ковель-Москва Сергія Бугайчука.

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