Кримські окупанти повідомили, що вилучили в українки зброю
-
Розсилка
Інцидент стався в автомобільному пункті пропуску «Армянськ»
Російські прикордонники на кордоні вилучили зброю у громадянки України, яка прибула до Криму.
Про це у понеділок, 13 серпня, повідомляє ТАСС з посиланням на регіональне прикордонне управління ФСБ РФ.
Інцидент стався в автомобільному пункті пропуску «Армянськ» при проходженні прикордонного контролю.
«Після перевірки документів на право перетину державного кордону РФ власниця іномарки Ford надала свій транспорт до огляду, в ході якого під водійським сидінням прикордонники виявили пістолет невідомої моделі, магазин і вісім патронів до нього калібром 9 мм», - йдеться в повідомленні.
В ФСБ зазначили, що наявність в автомобілі заборонених до провезення через держкордон предметів жінка пояснила тим, що «зброя належить її батькові, яку він возив з собою в цілях самооборони».
Прикордонники вилучили зброю та боєприпаси для проведення експертизи.
Раніше повідомлялося, що ФСБ Росії затримала громадянина України, провідника поїзда Ковель-Москва Сергія Бугайчука.