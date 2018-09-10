«Кримський диверсант» Панов не збирається просити Путіна про помилування



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Євген Панов

Панов вважає внесення свого прізвища до обмінних списків цілком імовірним, однак не сподівається на звільнення

Засуджений в окупованому Росією Криму за справою «диверсантів» Євген Панов не має наміру просити помилування у президента РФ і не сподівається на свій обмін.

Про це він написав, відповідаючи на запитання DW, які вдалося передати через його адвоката Дмитра Дінзе.

Зокрема, Панов вважає внесення свого прізвища до обмінних списків цілком імовірним, однак не сподівається на звільнення. «Сам факт обміну вважаю майже нереальним. Дуже слабка надія. Їм (Росії - ред.) свої громадяни не потрібні, що і так усі бачать. Вони для них не мають ніякої цінності, щоб ними дорожити та повернути їх додому», - написав він.

Політв'язень також заявив, що не проситиме помилування у президента РФ Володимира Путіна.

Українець пише, що утримують його в двомісній камері з «жахливими умовами стандартної радянської в'язниці». За його словами, в СІЗО є багато українців, однак ні з ким він не має можливості контактувати.

Про нещодавній судовий процес над собою Панов пише так: «Суд повністю заангажований. Цирк, а не суд. Винний у тому, що я українець, і цим все сказано».

Його захист оскаржив вирок суду, однак яким він буде остаточно - поки що не відомо. «Вирок буде виправдальним, якщо їм буде дана така команда. У мене таких надій немає», - зазначив чоловік.

Як відомо, у серпні 2016 року Євген Панов був затриманий російськими силовиками на в'їзді до окупованого Криму і звинувачений у причетності до «диверсійно-розвідувальної групи», яка нібито мала завдання організувати теракти в Криму за вказівками Головного управління розвідки Міноборони України.

Україна заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

У липні 2018 року суд в анексованому Криму засудив Панова до 8 років колонії суворого режиму. Нині він перебуває в слідчому ізоляторі (СІЗО) номер 1 у Сімферополі.