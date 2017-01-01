Кривава ДТП у Харкові: вчора спалили авто чоловіка судді, що веде справу Зайцевої

Невідомі підпалили машину чоловіка судді Світлани Муратової, яка веде справу про резонансну ДТП з шістьма загиблими

У середу, 20 грудня, у Харкові невідомі підпалили машину чоловіка судді Світлани Муратової, яка веде справу справу про резонансну ДТП з шістьма загиблими. Про це повідомляє NewsRoom з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. [READ_MORE] За попередньою інформацією, інцидент стався близько 16:00 неподалік від обласної прокуратури.



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Полум'я перекинулося і на сусідні автомобілі / NewsRoom

Невідомі підпалили машину чоловіка судді Світлани Муратової, яка веде справу про резонансну ДТП з шістьма загиблими

У середу, 20 грудня, у Харкові невідомі підпалили машину чоловіка судді Світлани Муратової, яка веде справу справу про резонансну ДТП з шістьма загиблими. Про це повідомляє NewsRoom з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За попередньою інформацією, інцидент стався близько 16:00 неподалік від обласної прокуратури. Двоє невідомих підпалили автомобіль Lexus LX 570 і побігли у бік Московського проспекту. Вогонь поширився на припарковані поруч Mercedes і Skoda.

За інформацією порталу, машина оформлена на Станіслава Муратова, який є співробітником обласної прокуратури. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці будуть розглядати версії, пов'язані з професійною діяльністю як Муратова, так і його дружини.

У прес-службі поліції та обласної прокуратури поки не коментують подію.

Нагадаємо, що 21 грудня в Апеляційному суді Харківської області розглянуть апеляційну скаргу, яку подав адвокат Геннадія Дронова. Сергій Перепелиця не згоден з рішенням слідчого судді Київського райсуду про продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою другого учасника смертельного ДТП на Сумській.