Кучма розповів, коли буде наступний обмін полоненими

Екс-президент обіцяє обмін до березня

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив, що наступне звільнення незаконно утримуваних на Донбасі українців має відбутися до березня, проте ключовим фактором залишається позиція Росії. Про це він повідомив журналістам. «Я думаю, що сьогодні ніхто не скаже, коли це буде.



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Екс-президент обіцяє обмін до березня

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма заявив, що наступне звільнення незаконно утримуваних на Донбасі українців має відбутися до березня, проте ключовим фактором залишається позиція Росії. Про це він повідомив журналістам.

«Я думаю, що сьогодні ніхто не скаже, коли це буде. Переговори ведуться не дуже активно. Ви знаєте, що залежить це від багатьох факторів, і найголовніший фактор - це позиція російської сторони. І я все-таки думаю, що обмін до березня місяця обов'язково буде. Ну, у крайньому випадку мені так хотілося б, і всім нам хотілося б», - сказав Кучма.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що за останніми даними, в заручниках на непідконтрольних Україні територіях Донбасу знаходяться 108 людей.