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    Кучугури снігу в салоні. В Житомирі ходить незвичний тролейбус (фото)

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    Люди обурені засніженим транспортом - Кучугури снігу в салоні. В Житомирі ходить незвичний тролейбус (фото)
    Люди обурені засніженим транспортом
    Фото: Юлія Сулько-Канір/Facebook

    На Житомирщини очікуються складні погодні умови

    До мережі Facebook потрапили фото житомирського засніженого міського транспорту. Сидіння вкриті снігом та припорошений салон тролейбуса з єдиною пасажиркою на задній площадці викликали обурення в соцмережі. За інформацією очевидців, «захурделило» в салоні тролейбуса № 1.

    «Взагалі шок! Навіщо взагалі випускати на рейс такі тролейбуси! Дуже шкода кондуктора цього тролейбуса! Замерзла!», – йдеться в дописі Юлії Сулько-Канір.

    Також світлини засніженого тролейбусу розмістила Таня Котлярова. Зазначимо, що у соцмережі також оприлюднили відео «снігопаду» у тролейбусі № 15-А. Люди кажуть, що сніг ішов із люка.

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    Кучугури снігу в салоні. В Житомирі ходить незвичний тролейбус (фото)
    Кучугури снігу в салоні. В Житомирі ходить незвичний тролейбус (фото)
    Кучугури снігу в салоні. В Житомирі ходить незвичний тролейбус (фото)
    Кучугури снігу в салоні. В Житомирі ходить незвичний тролейбус (фото)
    Фото: Юлія Сулько-Канір, Таня Котлярова/Facebook

    У зв’язку з переміщенням на територію України південного циклону, протягом 11-13 лютого на території Житомирщини очікуються складні погодні умови: буде значний сніг, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий).

    Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства, будівельних підприємств.

    Міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Державної комісії України Олексій Чернишов закликав українців, за можливості, не користуватися особистим транспортом та дотримуватися всіх заходів безпеки.  

    Нагадаємо, в період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

    Теги: прогноз погоди Житомир снігопад негода
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