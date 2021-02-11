Погіршення погоди: урядовці на засіданні вирішували, як зустрічати новий циклон в Україні

Міністр закликав українців у найближчі дні не користуватися особистим транспортом

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, західних та північних областях України з 11 по 18 лютого у очікується суттєве погіршення погоди зі зниженням температури. Синоптики обіцяють хуртовини, сильні пориви вітру до 15-20 м/с та ожеледь.

Для підготовки регіонів до зустрічі південного циклону відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Регіони впоралися з першим викликом негоди, проте найближчими днями нас очікують сильні морози до -30 градусів вночі, хуртовини та ожеледь на значній території України. Усі органи влади повинні об’єднати зусилля, щоб максимально підготуватися до похолодання, щоб попередити чи мінімізувати можливі наслідки циклону. Тому обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити безперебійну роботу лікарень, закладів освіти, інших соціально-значимих об’єктів і організувати достатню кількість пунктів обігріву», - наголосив міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Державної комісії України Олексій Чернишов.

Він також закликав українців, за можливості, не користуватися особистим транспортом та дотримуватися всіх заходів безпеки.

Згідно з дорученням комісії Укравтодор, спільно з Укртрансбезпеки, Національною поліцією, Державною службою України з надзвичайних ситуацій та обласними адміністраціями розпочали роботу по організації роботи штабу із забезпечення сталого транспортного сполучення на автомобільних дорогах. Штаб також буде забезпечувати оперативне розчищення снігу на автошляхах та в населених пунктах, профілактичне оброблення дорожнього покриття, завчасне обмеження руху транспорту, де прогнозується затори.

«Представники державних органів, які входять до штабу, проведуть роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення щодо максимального утримання від рейсів транспорту в період ускладнення погоди і будуть забезпечувати ефективну взаємодію між областями по регулюванню транспортних потоків та у разі необхідності спрямовувати великовантажні транспортні засоби у визначені місця, щоб не допускати транспортних заторів», - йдеться у повідомленні.

За даними Українського гідрометцентру, 11 лютого у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях очікується значний сніг, налипання мокрого снігу. У західних областях пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини, що відповідає І рівню небезпеки. У Карпатському регіоні очікується сильний дощ та мокрий сніг, що відповідає ІІ рівню небезпеки.

12 лютого у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях значний сніг, хуртовини та снігові замети. У центральних, східних та південно-східних областях місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах України, крім південного сходу, очікується сильна ожеледиця.

У північних та західних областях може випасти до 20-30 см снігу, у центральних, південних та східних областях — 10 см.

Крім того, 12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях, а 13-14 лютого в Україні в цілому помітно похолоднішає: вночі прогнозують від -9 до -16 градусів, у Чернігівській і Сумській областях — до -20. Вдень буде від -7 до -13.

15-18 лютого холодна без опадів погода, з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині – до -30 градусів. У південних та східних областях від -15 до -18 градусів морозу.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.