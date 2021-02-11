Снігопад паралізував Львівщину: що відбувається на дорогах (відео)

Цьогорічний снігопад на Львівщині вже побив рекорд 2013 року

На Львівщині ввели тимчасові обмеження на рух транспорту

У Львові 11 лютого триває снігопад та хуртовини. Найближчими днями на Львівщині також будуть сильні снігопади, а температура повітря опуститься до 20 градусів. Мерія просить власників машин не залишати їх біля тротуарів, щоб не ускладнювати рух громадського транспорту та роботу комунальних служб із очищення доріг та хідників від снігу.

Главком зібрав всі деталі, що зараз відбувається у Львові та на Львівщині.

Мер Львова Андрій Садовий просить приватні компанії, що мають спецтехніку, долучитися до прибирання міста від снігу. Приватну техніку почали залучати ще на початку негоди, втім просять допомогти й інші компанії.

«Ще з вихідних ми активно залучаємо приватну техніку. Якщо є ще компанії, які можуть допомогти, але наші служби до вас не звертались, зателефонуйте в мою приймальню – 032 297 59 00», – написав Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.







Цієї ночі комунальна техніка розчистила основні магістралі, аби міг курсувати громадський транспорт. За інформацією Львівської міськради, на маршрути вийшли 502 одиниці транспорту, серед яких 108 трамваїв і тролейбусів, 247 комунальних і 147 приватних автобусів.

Водночас Садовий вкотре закликав львів'ян, за можливості, залишатися вдома й організувати роботу дистанційно.

На Львівщині ввели тимчасові обмеження на рух транспорту:

М-06 Київ-Чоп км 529+455 – 583+000 (Гамаліївка-Миколаїв);

М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська, км 40+338-113+260, км 129+807-191+877;

М-10 Львів-Краковець км 7+993-69+961;

М-11 Львів-Шегині, км 9+128-80+761;

Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 0+000-146+204;

Н-17 Львів-Радехів-Луцьк, км 0+000-69+434;

Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква км 89+538 – 159+780.

У Львові також дуже ускладнений рух транспорту через несприятливі погодні умови. Зокрема зупинився рух на вулиці Листопадового Чину:

Снігопад значкно ускладнив рух транспорту:

Жителі Львова нарікають на непочищені дороги та тротуари, величезні снігові замети, через які важко пробиратися. Так, у Сихівському районі Львова через негоду зупинилися трамваї. Аналогічна ситуація і в центрі Львова, на вулиці Підвальній.

Інші жителі Львова нарікають на величезні замети, через які важко дістатись на роботу.

Нагадаємо, до Львова через снігопади заборонили в’їзд вантажівок. До боротьби зі сніговими заметами у Львові залучили навіть коня. Через негоду на Львівщині медикам довелося везти хвору на санях. Люди через замети не могли вийти з під’їздів.

Цьогорічний снігопад на Львівщині вже побив рекорд 2013 року.

11 лютого у Львові очікуються значні опади у вигляді води, мокрого снігу та снігу. Вдень будуть пориви північно-західного вiтру 15-20 м/с, хуртовини та вдень 3-8° морозу.