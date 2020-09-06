Кулеба пояснив, чому Кіпр блокує європейські санкції проти Росії



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За словами Дмитра Кулеби, влада Кіпру перш за все захищає свої національні інтереси

Кіпр заблокував нові санкції Європейського Союзу проти чиновників з анексованого Росією Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Кіпр блокує санкції Євросоюзу проти Росії за будівництво мосту з Кримом та кібератаки на Бундестаг.

Про це він розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, таким чином влада Кіпру перш за все захищає свої національні інтереси.

«Я поважаю право Кіпру захищати свої національні інтереси доступним йому інструментарієм. Але, безумовно, ми працюємо з ЄС, з кіпріотами для того, щоб мінімізувати негативний вплив цього процесу на національні інтереси України, які ми теж маємо і захищаємо», — додав він.

Нагадаємо, раніше Кіпр заблокував нові санкції Європейського Союзу проти чиновників з анексованого Росією Криму.

До слова, Австралія продовжила санкції проти РФ через агресію в Україні.

До слова, напередодні Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука та низки українських політиків.

В Офісі президента різко відреагували на санкції РФ проти українських політиків.

Зазначимо, що Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель попередив Росію про можливість застосування санкцій у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.