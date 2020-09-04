Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука та низки українських політиків



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П'ятий президент України Петро Порошенко потрапив під російські санкції

Санкції РФ передбачають блокування грошових коштів, цінних паперів і майна на території Росії

Кабінет міністрів Росії розширив список осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи.

Постанова опублікована в п'ятницю на офіційному порталі правової інформації Росії.

У список потрапив, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко.

Окрім експрезидента, під санкції потрапила ще низка українських посадовців та депутатів. Зокрема, український співак та колишній народний депутат Святослав Вакарчук, його ексколега, депутатка з «Голосу» Соломія Бобровська.

Також у список потрапила позафракційна депутатка Вікторія Гриб, член «Батьківщини» Михайло Волинець. Також Олексій Кучеренко, Валентин Наливайченко, Кіра Рудик, Сергій Рахманін, Яна Зінкевич, Михайло Забродський, Ольга Стефанішина, Софія Федина та Сергій Тарута.

Окрім них, Росія ввела санкції проти колишнього першого віцепрем’єр-міністра України та міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, який працював за правління Порошенка. Також у списку заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Санкції РФ передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії й заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі території РФ.

До слова, Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель попередив Росію про можливість застосування санкцій у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.



