Отруєння Навального: Євросоюз допускає нові санкції проти Росії



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ЄС «залишає за собою право вживати обмежувальні заходи» проти Росії

Європейський Союз найрішучішим чином засуджує замах на Олексія Навального

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель попередив Росію про можливість застосування санкцій у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє пресофіс Європейської служби із зовнішніх зв'язків.

«Європейський Союз найрішучішим чином засуджує замах на Олексія Навального, який був отруєний військовою хімічною нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок», аналогічною до тієї, яка використовувалася при замаху на Сергія і Юлію Скрипалів у Солсбері 4 березня 2018 року», – йдеться у повідомленні.

Боррель називає застосування хімічної зброї абсолютно неприйнятною за жодних обставин. Він наголошує, що це являє собою серйозне порушення міжнародного права і міжнародних стандартів у сфері прав людини.

«Європейський Союз закликає до спільних міжнародних відповідей і залишає за собою право вживати відповідних заходів, в тому числі за допомогою обмежувальних заходів», – зазначив глава європейської дипломатії.

Крім того, він закликав російський уряд зробити все можливе, щоб розслідувати цей злочин в повній прозорості і притягнути винних до відповідальності.

Також Європейський Союз очікує від РФ співпраці з Організацією із заборони хімічної зброї для забезпечення неупередженого міжнародного розслідування.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.