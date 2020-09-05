Австралія продовжила санкції проти РФ через агресію в Україні



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Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або до виконання Росією своїх зобов’язань за Мінськими угодами

Австралія оновила санкційний список, і до нього наразі входять 37 компаній та 101 особа з РФ

Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації, запроваджені за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це 4 вересня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або до виконання Росією своїх зобов’язань за Мінськими угодами. Про це ми отримали офіційну комунікацію від уряду Австралії, рішення є остаточним», – сказав міністр.

Він поінформував, що Австралія оновила санкційний список, і до нього наразі входять 37 компаній та 101 особа з РФ.

«Я хочу подякувати австралійському колезі і уряду Австралії за послідовну і рішучу підтримку України у боротьбі з російською агресією», – зазначив глава МЗС.

До слова, напередодні Росія ввела санкції проти Порошенка, Вакарчука та низки українських політиків.

Зазначимо, що Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель попередив Росію про можливість застосування санкцій у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.