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    Зеленський і Конгрес США вимагають у Байдена передати радянське озброєння – CNN

    Держдепартамент працює над тим, щоб визначити, які країни в даний час мають системи ППО радянського виробництва С-300 - Зеленський і Конгрес США вимагають у Байдена передати радянське озброєння – CNN
    Держдепартамент працює над тим, щоб визначити, які країни в даний час мають системи ППО радянського виробництва С-300
    фото: pravda.com

    Йдеться про винищувачі МіГ і зенітно-ракетні комплекси С-300

    Президент України Володимир Зеленський і Конгрес США тиснуть на адміністрацію американського президента Джо Байдена, щоб вона знайшла спосіб доставити важке радянського виробництва в Україну. Це озброєння буде використовуватися у війні проти Росії. Про це повідомляє CNN.

    Повідомляється, що через майже три тижні російського вторгнення в Україну адміністрація Байдена все ще шукає найбільш ефективний спосіб доставки військової допомоги, не спровокувавши більш масштабну війну.

    За даними видання, Конгрес і президент Зеленський чинять тиск на чиновників Байдена, щоб вони допомогли в передачі Україні більш важкого озброєння радянського виробництва. Маються на увазі винищувачі МіГ і зенітно-ракетні комплекси С-300. Передбачається, що український президент завтра повторить свою вимогу у зверненні до Конгресу.

    CNN з посиланням на джерела зазначає, що Держдепартамент працює над тим, щоб визначити, які країни в даний час мають системи ППО радянського виробництва С-300. Але поки залишається неясним, як Вашингтон компенсує запаси зенітно-ракетних комплексів цих країн.

    Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділять Україні $200 млн на додаткове озброєння і техніку. Президент України Володимир Зеленський з президентом США Джо Байденом обговорили, як іще можна тиснути на Росію заради припинення війни та встановлення миру.

    Байден пообіцяв, що потурбується про те, щоб в України було достатньо зброї для захисту від Росії.

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    Теги: США Джозеф Байден війна Володимир Зеленський Вашингтон озброєння #stoprussia
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    Зеленський і Конгрес США вимагають у Байдена передати радянське озброєння – CNN