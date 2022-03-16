Білий дім оприлюднив список зброї, яку отримає Україна

ЗСУ спрямують 800 Stinger, 2 тис. Javelin та багато іншого

США надають Україні зброю на $800 млн

Сьогодні, 16 березня, президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає нову зброю. Згодом Білий дім уточнив на своєму сайті перелік зброї, яку США надають Україні.

Загалом, українські військові отримають:

800 зенітних комплексів Stinger,

2 тис. Javelin,

тисячу одиниць легкої протиброньової зброї,

6 тис. протиброньових систем AT-4,

100 БПЛА,

100 гранатометів,

5 тис. гвинтівок,

тисячу пістолетів,

400 кулеметів,

400 рушниць,

20 млн різних боєприпасів,

25 тис. бронежилетів,

25 тис. шоломів.

«Допомога здійснюватиметься у формі прямої передачі обладнання від Міністерства оборони українським військовим, щоб допомогти їм захистити свою країну від невиправданого вторгнення Росії», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, цього тижня США надали допомогу Україні на $1 млрд.

Нагадаємо, Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

Президент Зеленський також закликав американський народ та владу США надати Україні системи ППО, як альтернативу закриття неба.

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