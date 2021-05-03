Кулеба розповів, як Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів

Ми встановили дуже прості правила, запевняє очільник МОЗ

Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів проти коронавірусу на засадах взаємності, відповідно до міжнародної практики.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми встановили дуже прості правила. Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів за кордоном», – розповів очільник МЗС.

Він пояснив: якщо в певній «країні Х» вакцинували українських дипломатів, то Україна вакцинує дипломатичних працівників цієї країни.

«Це нормальна міжнародна практика», – додав Кулеба.

Нагадаємо, у п’яти регіонах України за добу 1 травня не зробили жодного щеплення проти Covid-19. З початку кампанії в Україні вакцинували першою дозою вже 754 тис. 924 людини. Дві дози вкололи тільки 290 громадянам.

У МОЗ раніше заявляли, що найкраще процес вакцинації від коронавірусу в Україні організували Полтавська, Херсонська і Черкаська області. Про це розповідав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, минулого тижня до України прибув літак з 500 тисячами доз вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

Також Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця року.

Як повідомлялося, МОЗ збільшить інтервал між щепленнями вакциною AstraZeneca.