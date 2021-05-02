Три чверті дорослого населення Ізраїлю повністю щеплені від коронавірусу

Загалом другу дозу вакцини отримало понад пʼять мільйонів ізраїльтян

На сьогоднішній день у Ізраїлі отримали щеплення проти коронавірусу двома дозами вакцини близько 55% усього населення країни, у тому числі 75% дорослого населення (віком від 16 років). Як повідомляє Newsru.co.il з посиланням на дані МОЗ Ізраїлю, першу дозу вакцини отримали 5 405 523 осіб, другу дозу – 5 094 785

З 1 березня Міністерство охорони здоров'я дозволило робити щеплення тим, хто перехворів на коронавірус, за умови, що їм виповнилося 16 років і що з їхнього одужання минуло більш як три місяці. На відміну від тих, хто не хворів, перехворілі отримують тільки одну дозу вакцини для закріплення імунної відповіді.

Питання про вакцинацію неповнолітніх обговорюється. Проводяться дослідження. 31 березня компанія Pfizer оголосила, що вакцина проти коронавірусу на 100% ефективна для підлітків віком від 12 років.

Згідно з даними ресурсу OurWorldInData, Ізраїль є світовим лідером за кількістю вакцинованих від Covid-19. Також у топ-10: ОАЕ, Чилі, Бахрейн, США, Велика Британія, Угорщина, Сербія, Німеччина, Франція.

Раніше стало відомо, що на півночі Ізраїлю, на горі Мерон, під час фестивалю Лаг ба-Омер через тисняву загинуло близько сорока людей.