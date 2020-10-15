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    Кулеба: вихід РФ з консультацій щодо MH17 – свідчення її страху перед правдою

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    Нідерланди позитивно оцінили&nbsp;України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Росії у Європейському суді з прав людини - Кулеба: вихід РФ з консультацій щодо MH17 – свідчення її страху перед правдою
    Нідерланди позитивно оцінили України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Росії у Європейському суді з прав людини

    Керівник МЗС України обговорив притягнення до відповідальності винних за збиття літака з головою МЗС Нідерландів Стефом Блоком

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що вихід Росії з консультацій з Австралією і Нідерландами  щодо збитого над Донецькою областю літака «Малазійських авіаліній» рейсу MH17 є свідченням її страху перед правдою. Про це йшлося у розмові міністра з його нідерландським колегою Стефом Блоком, повідомляє пресслужба МЗС.

    Зазначається, що ключовою темою розмови міністрів стала взаємодія у притягненні винних за збиття літака під час судових процесів в Нідерландах та міжнародних судових інстанціях.

    Кулеба та Блок обговорили вихід РФ із тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака.

    «Вихід РФ з консультацій щодо МН17 – це промовисте свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року у небі над Донбасом», – заявив Дмитро Кулеба.

    Міністр наголосив, що Україна завжди була відкритою до співробітництва та надавала всю необхідну інформацію органам влади Нідерландів у цій справі.

    Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

    У свою чергу Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Росії у Європейському суді з прав людини.

    Нагадаємо, Нідерланди поширили заяву, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій щодо збитого над Донецькою областю літака «Малазійських авіаліній» рейсу MH17.

    Як повідомлялося, Росія обурилась через «поведінку Нідерландів» і вийшла з консультаційної групи щодо MH17.

    Судове засідання у справі МН17 продовжиться на початку листопада.

    17 липня були шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

    Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

    Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.


    МЗС Росія суд міністр Нідерланди МН-17 Україна уряд Дмитро Кулеба
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