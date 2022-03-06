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    Президент Франції поговорив з Зеленським та Путіним

    Макрон після перемовин з Путіним поговорив із Зеленським - Президент Франції поговорив з Зеленським та Путіним
    Макрон після перемовин з Путіним поговорив із Зеленським
    фото: ТАСС

    Макрон під час розмови з Путіним заявив про збереження недоторканності цивільних ядерних об'єктів України

    Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що після розмови із президентом РФ Володимиром Путіним провів розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це Макрон повідомив у Twitter.

    «Я говорив сьогодні з президентом Путіним, а потім із президентом Зеленським. Ми ведемо роботу щодо збереження недоторканності цивільних ядерних об'єктів України, на додаток до пріоритетних вимог, що висуваються до Росії: припинення вогню та захист мирних жителів», – написав Макрон.

    Раніше Єлисейський палац повідомив, що Макрон під час розмови з Путіним заявив про серйозне занепокоєння ризиками для ядерної безпеки в результаті вторгнення РФ в Україну. Також він висловив свою стурбованість у зв'язку з «неминучим нападом на Одесу».

    Нагадаємо, сьогодні в небі над Харковом сили оборони збили російський літак.

    Уранці 6 березня сили протиповітряної оборони Харкова знищили бойовий літак військово-повітряних сил рф – штурмовик Су-25.

    Як відомо, триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

    Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 6 березня.

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    Теги: ЗСУ Путін літак Володимир Зеленський Еммануель Макрон президент
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    Президент Франції поговорив з Зеленським та Путіним