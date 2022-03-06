Президент Франції поговорив з Зеленським та Путіним

Макрон під час розмови з Путіним заявив про збереження недоторканності цивільних ядерних об'єктів України

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що після розмови із президентом РФ Володимиром Путіним провів розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це Макрон повідомив у Twitter.

«Я говорив сьогодні з президентом Путіним, а потім із президентом Зеленським. Ми ведемо роботу щодо збереження недоторканності цивільних ядерних об'єктів України, на додаток до пріоритетних вимог, що висуваються до Росії: припинення вогню та захист мирних жителів», – написав Макрон.

J'ai parlé aujourd'hui au Président Poutine puis au Président Zelensky. Nous engageons un travail pour préserver l'intégrité des installations nucléaires civiles de l'Ukraine, en plus des exigences prioritaires portées à la Russie : cessez-le-feu et protection des civils. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 6, 2022

Раніше Єлисейський палац повідомив, що Макрон під час розмови з Путіним заявив про серйозне занепокоєння ризиками для ядерної безпеки в результаті вторгнення РФ в Україну. Також він висловив свою стурбованість у зв'язку з «неминучим нападом на Одесу».

Нагадаємо, сьогодні в небі над Харковом сили оборони збили російський літак.

Уранці 6 березня сили протиповітряної оборони Харкова знищили бойовий літак військово-повітряних сил рф – штурмовик Су-25.

Як відомо, триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройними силами і підрозділами Сил безпеки та оборони України ведуться запеклі бої з утримання визначених рубежів.

Противник, зазнаючи втрат, робить постійні спроби щодо ухилення від прямого вогневого контакту з нашими військами. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 6 березня.