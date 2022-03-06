Під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку та втекли (відео)
Під Миколаєвом окупанти втікали, кинувши техніку просто посеред поля
Російські окупанти все частіше лишають свою техніку та втікають. Про це повідомили сухопутні війська ЗС України.
Так, у Миколаївській області українські захисники знайшли ворожу техніку. Окупанти лишили її просто посеред поля.
«Ну що я вам можу сказати вам, хлопці. Нічого до нас лізти. Ось, всі ви тут», – сказав військовий за кадром.
Він додав, що техніку лишила, ймовірно, десантна бригада. Окупанти втекли, адже українська артилерія б'є точно в ціль.
Нагадаємо, що російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни. Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських загарбників у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. Також, за її даними, у Бучі на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.
5 березня під Ірпенем окупанти підірвали залізничні колії.
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