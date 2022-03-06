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    Під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку та втекли (відео)

    У Миколаївській області українські захисники знайшли ворожу техніку - Під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку та втекли (відео)
    У Миколаївській області українські захисники знайшли ворожу техніку
    фото: кадр з відео

    Під Миколаєвом окупанти втікали, кинувши техніку просто посеред поля

    Російські окупанти все частіше лишають свою техніку та втікають. Про це повідомили сухопутні війська ЗС України.

    Так, у Миколаївській області українські захисники знайшли ворожу техніку. Окупанти лишили її просто посеред поля.

    «Ну що я вам можу сказати вам, хлопці. Нічого до нас лізти. Ось, всі ви тут», – сказав військовий за кадром.

    Він додав, що техніку лишила, ймовірно, десантна бригада. Окупанти втекли, адже українська артилерія б'є точно в ціль.

    Нагадаємо, що російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни. Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських загарбників у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. Також, за її даними, у Бучі на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.

    5 березня під Ірпенем окупанти підірвали залізничні колії.

    Також Банкова попередила світ: Путін готується до бомбардування Одеси.

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    Теги: окупанти Путін Миколаївщина наказ військові бомбардування
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    Під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку та втекли (відео)