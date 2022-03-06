Арестович заспокоїв українців і заперечив «масований авіаналіт»

Арестович вважає малоймовірною масовану атаку РФ українських територій сьогодні вночі

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що «наймасовішого нальоту» на Україну за всі дні війни в ніч з 6 на 7 березня, інформація про який поширилася по соцмережах, не буде. Про це Арестович написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Арестович зазначив, що кожного вечора оголошують «наймасовіший наліт», «фінальний штурм» та навіть участь особисто Кадирова.

Радник глави ОП закликав не вірити у це, адже скоро буде 12-й день війни.

«Скільки можна вірити цим жахам, які відірвані від реальності, як Путін у бункері?», – написав Арестович.

Він додав, що оперативні можливості російських військ далекі від масованих ударів та від фінальних штурмів.

Нагадаємо, також ЗСУ ліквідували російського підполковника Сафронова.

А ще окупанти на Харківщині втратили важливу техніку.

До того ж, під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку та втекли (відео).

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