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    Арестович заспокоїв українців і заперечив «масований авіаналіт»

    Арестович вважає малоймовірною масовану атаку РФ українських територій сьогодні вночі - Арестович заспокоїв українців і заперечив «масований авіаналіт»
    Арестович вважає малоймовірною масовану атаку РФ українських територій сьогодні вночі
    фото з відкритих джерел

    Арестович вважає малоймовірною масовану атаку РФ українських територій сьогодні вночі

    Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що «наймасовішого нальоту» на Україну за всі дні війни в ніч з 6 на 7 березня, інформація про який поширилася по соцмережах, не буде. Про це Арестович написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    Арестович зазначив, що кожного вечора оголошують «наймасовіший наліт», «фінальний штурм» та навіть участь особисто Кадирова.

    Радник глави ОП закликав не вірити у це, адже скоро буде 12-й день війни.

    «Скільки можна вірити цим жахам, які відірвані від реальності, як Путін у бункері?», – написав Арестович.

    Він додав, що оперативні можливості російських військ далекі від масованих ударів та від фінальних штурмів.

    Нагадаємо, також ЗСУ ліквідували російського підполковника Сафронова.

    А ще окупанти на Харківщині втратили важливу техніку.

    До того ж, під Миколаєвом російські окупанти кинули техніку та втекли (відео).

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    Теги: окупанти СБУ Путін ОРДЛО Олексій Арестович
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    Арестович заспокоїв українців і заперечив «масований авіаналіт»