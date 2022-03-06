ЗСУ ліквідували російського підполковника Сафронова

Мінус окупант: українські захисники зачищають командирів армії РФ

Завдяки неймовірним українським захисникам російські окупанти продовжують зазнавати важких втрат. Солдати, техніка, керівники – ЗСУ успішно ліквідовують усі ланки армії ворога. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

Ворог несе втрати не лише рядових солдатів та військової техніки, а й серед командування. Українські сили знищують ворога на всіх рівнях.

6 березня наші захисники ліквідували підполковника окупантів Дмитра Сафронова. Він був командиром батальйону морської піхоти 61-ї ОБрМП.

«Сьогодні було проведено успішну утилізацію російського підполковника Сафронова Дмитра Павловича, 61-го ОБрМП, командира батальйону морської піхоти. Нех*р до нас тинятися», – написав Геращенко.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ знищили російського полковника.

Раніше ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.

Як стало відомо, окупантам наказано таємно вивозити тіла загиблих або знищувати їх на місці.

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