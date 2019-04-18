Кум Путіна заявив про підтримку Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одіозний політик і кум російського президента Віктор Медведчук відомий лобіюванням інтересів Кремля в Україні Фото: Радіо Свобода

За словами Медведчука, «президент Порошенко миру не хоче»

Опозиційний політик і кум російського президента Віктор Медведчук, який лобіює інтереси Кремля по Донбасу, має намір підтримати на виборах кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це повідомляють «Факти».

За словами Медведчука, президент Петро Порошенко миру не хоче.

«Якщо Зеленський дійсно хоче миру і відновлення економічного потенціалу України, то наша партія (Опозиційна платформа - За життя) підтримає його дії», - сказав Медведчук в інтерв'ю Financial Times.

За словами Медведчука, позиція російського президента Путіна на рахунок даного питання поки чітко не визначена.

«Володимир Володимирович Путін не сказав мені під час нашої останньої зустрічі, що він підтримує Зеленського або виступає проти Порошенка. Він тільки сказав, що ми будемо працювати з тим, кого оберуть. Це все залежить від того, кого оберуть і які у них погляди» , - додав Медведчук.

Нагадаємо, в російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Путін має намір роздавати жителям окупованого Донбасу російські паспорти. Таким чином глава Кремля хоче підняти свій рейтинг і отримати близько двох мільйонів потенційних виборців на майбутніх російських виборах.

Читайте також: Росія готується ввести війська на Донбас