Купатися чи не купатися: стало відомо, наскільки тепла вода в Дніпрі та Чорному морі

Найтепліша вода у травні – на єгипетських курортах

На сьогодні для відпочивальників найтеплішою є вода на турецьких та єгипетських курортах, в Україні вона прогріється максимум до 16 градусів. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко. «Температура води у морях: Чорне море 14-16, подекуди 10-12 градусів, Азовське море - до 16 градусів. В районі турецьких курортів 20-23 градуси,



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Найтепліша вода у травні – на єгипетських курортах

На сьогодні для відпочивальників найтеплішою є вода на турецьких та єгипетських курортах, в Україні вона прогріється максимум до 16 градусів.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Температура води у морях: Чорне море 14-16, подекуди 10-12 градусів, Азовське море - до 16 градусів. В районі турецьких курортів 20-23 градуси, Середземне море 15-19 градусів. На єгипетських курортах 23-25 градусів», - розказала синоптик.

У Дніпрі біля Києва, за словами Діденко, температура води становить 14 градусів.

«Не перегрівайтеся на сонці і подумайте добре - купатися чи не купатися», - підкреслила синоптик.

Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру, до кінця тижня стовпчики термометрів в Україні піднімуться до 25-30° градусів тепла.