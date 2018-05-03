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    Купатися чи не купатися: стало відомо, наскільки тепла вода в Дніпрі та Чорному морі

    Найтепліша вода у травні – на єгипетських курортах
    На сьогодні для відпочивальників найтеплішою є вода на турецьких та єгипетських курортах, в Україні вона прогріється максимум до 16 градусів. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко. «Температура води у морях: Чорне море 14-16, подекуди 10-12 градусів, Азовське море - до 16 градусів. В районі турецьких курортів 20-23 градуси,
    • Сьогодні, 08:44
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    Найтепліша вода у травні – на єгипетських курортах

    На сьогодні для відпочивальників найтеплішою є вода на турецьких та єгипетських курортах, в Україні вона прогріється максимум до 16 градусів.

    Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

    «Температура води у морях: Чорне море 14-16, подекуди 10-12 градусів, Азовське море - до 16 градусів. В районі турецьких курортів 20-23 градуси, Середземне море 15-19 градусів. На єгипетських курортах 23-25 градусів», - розказала синоптик.

    У Дніпрі біля Києва, за словами Діденко, температура води становить 14 градусів.

    «Не перегрівайтеся на сонці і подумайте добре - купатися чи не купатися», - підкреслила синоптик.

    Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру, до кінця тижня стовпчики термометрів в Україні піднімуться до 25-30° градусів тепла.

    Чорне море вода Дніпро відпочинок
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