Купатися чи не купатися: стало відомо, наскільки тепла вода в Дніпрі та Чорному морі
- Сьогодні, 08:44
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Найтепліша вода у травні – на єгипетських курортах
На сьогодні для відпочивальників найтеплішою є вода на турецьких та єгипетських курортах, в Україні вона прогріється максимум до 16 градусів.
Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
«Температура води у морях: Чорне море 14-16, подекуди 10-12 градусів, Азовське море - до 16 градусів. В районі турецьких курортів 20-23 градуси, Середземне море 15-19 градусів. На єгипетських курортах 23-25 градусів», - розказала синоптик.
У Дніпрі біля Києва, за словами Діденко, температура води становить 14 градусів.
«Не перегрівайтеся на сонці і подумайте добре - купатися чи не купатися», - підкреслила синоптик.
Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру, до кінця тижня стовпчики термометрів в Україні піднімуться до 25-30° градусів тепла.