  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Синоптики обіцяють українцям спекотний тиждень

    3 травня в Україні температура підніметься до 25-29° тепла
    У найближчі дні і до кінця тижня стовпчики термометрів в Україні піднімуться до 25–30° градусів тепла, лише 2 травня на Заході країни можливі опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр. Згідно з прогнозами синоптиків 2 травня в Україні температура підніметься до 30° тепла, лише в західних регіонах можливі дощі. У
    • Сьогодні, 16:26
    • Розсилка

    3 травня в Україні температура підніметься до 25-29° тепла

    У найближчі дні і до кінця тижня стовпчики термометрів в Україні піднімуться до 25–30° градусів тепла, лише 2 травня на Заході країни можливі опади.

    Про це повідомляє український Гідрометцентр.

    Згідно з прогнозами синоптиків 2 травня в Україні температура підніметься до 30° тепла, лише в західних регіонах можливі дощі.

    У столиці в середу вдень  28-30°, вночі 12-14° тепла, без опадів.

    3 травня в Україні опадів не прогнозують, вдень температура підніметься до 25-29° тепла, вночі 10-16° тепла.

    4 травня у Львівській і Волинській області прогнозують дощ із грозами, на решті території без опадів, температура вдень від 25° тепла до 30°, вночі – 11-17° вище нуля.

    Вітер переважно 3-8 м/с.

    Вихідні в Україні обіцяють бути сонячними, до 27° тепла, вночі до 16° тепла.

    Загалом 6 травня температура знизиться на 2°-3° тепла до 24°. Вітер у неділю 7-12 м/с.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Синоптики обіцяють українцям спекотний тиждень
    Синоптики обіцяють українцям спекотний тиждень

    В Києві 5-6 травня до 26° тепла вдень, вночі 16° вище нуля.

    Крім того, згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії  Срезневського, ніч на 2 травня у Києві стала найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +15,7°С, що на 0,3°С вище попереднього рекорду 1977 року.

    Також в Україні із 2 по 5 травня протримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

     

    вихідні прогноз погоди
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ