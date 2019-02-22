Курбедінов повідомив, що його не виключили із колегії адвокатів



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Курбедінов повідомляв, що оскаржить припис Мін'юсту Росії з вимогою виключити його з колегії адвокатів.

Міністерство юстиції Росії вимагало вилучити Курбедінова з «Кримської центральної колегії адвокатів» до 1 березня

Кримського адвоката Еміля Курбедінова не виключили зі складу «Кримської центральної колегії адвокатів», як це вимагав Мін'юст Росії.

Про це він сам написав у Facebook, в п'ятницю, 22 лютого, після того, як колегія адвокатів провела засідання президії.

«Колегія прийняла рішення не виключати мене зі своїх лав. Дякую президенту Адвокатської палати Криму Олені Канчі за принципову і сильну позицію. А також голові колегії Ісляму Веліляєву. І всіх тих, хто підтримав мене. Разом ми сила!» - зазначив Курбедінов.

Як відомо, міністерство юстиції Росії вимагало вилучити Курбедінова з «Кримської центральної колегії адвокатів» до 1 березня. Курбедінов повідомив, що оскаржить припис Мін'юсту Росії з вимогою виключити його з колегії адвокатів.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 7 грудня 2018 року заарештував кримського адвоката Еміля Курбедінова на 5 діб за статтею 20.3 КоАП Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики чи символіки екстремістських організацій) за пост у соцмережі Facebook 2013 року.

Курбедінов вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв'язням і захист українського моряка Богдана Небилиці.