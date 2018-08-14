Курди вдруге відвідали Дамаск для переговорів



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Предметом переговорів стали питання децентралізації і місцевого управління

Проурядова сирійська газета Al-Watan повідомила про те, що у вівторок, 14 серпня, політичне крило Сирійських демократичних сил, основу яких формують загони курдів, відвідало Дамаск для ведення другого раунду переговорів із урядом Башара Асада.

Про це пише Reuters.

На сьогодні Сирійські демократичні сили контролюють до 25% території країни і користуються підтримкою США. Візити до Дамаску і переговори там стали свідченням того, що курди налаштовані на досягнення угоди із Асадом щодо гарантування автономії у складі оновленої Сирії.

Сирійські демократичні сили до цього в основному уникали прямих зіткнень із військами Асада і заявляли, що їх ціллю не є повалення режиму в Дамаску, а лише гарантування прав курдського населення.

Предметом переговорів 14 серпня стали питання місцевого управління та децентралізації. При цьому учасники переговорів визнають, що на сьогодні ключове завдання - дізнатися позиції сторін, а не приймати остаточні рішення. Схвалення остаточних рішень має стати предметом наступних раундів переговорів.