Як не сплутати панічну атаку з інфарктом: поради Супрун



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Панічна атака може з'явитися від тривалого стресу, а серцевий напад від перевтоми

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що серцевий напад і панічна атака можуть мати схожі симптоми, і пояснила, як їх розрізняти. Про це вона написала у Facebook.

При серцевому нападі і при панічній атаці людина може відчувати задуху, прискорене серцебиття, біль у грудях, запаморочення, оніміння рук і ніг, пітливість і тремтіння.

В першу чергу, потрібно визначити обставини, за яких проявилися симптоми. Якщо перед цим людина виконувала фізичні навантаження і навіть просто піднімалася сходами - це серцевий напад. Якщо симптоми проявилися після стресу, це, ймовірно, панічна атака.

Панічна атака - це відчуття раптової та інтенсивної тривоги і страху, а серцевий напад відбувається через невідповідність між підвищеною потребою серця в кисні і можливістю його доставити через серцеві судини.

Панічна атака триває 5-30 хвилин, тоді як серцевий напад може пройти через 2-3 хвилини.

При панічній атаці слід спробувати заспокоїтися і пам'ятати, що вона не є небезпечною для життя. Якщо через півгодини людині не стало краще, слід викликати швидку.

При серцевому нападі слід припинити фізичні навантаження і зателефонувати своєму лікарю. Якщо не вдається зняти напад за 15-20 хвилин, варто викликати швидку.