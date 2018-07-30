Кваліфікаційна комісія розповіла, скільки суддів підлягають звільненню



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238 суддів не склали кваліфікаційне оцінювання

Станом на 30 липня оцінювання завершено стосовно 1385 суддів місцевих та апеляційних суддів

238 суддів не склали кваліфікаційне оцінювання й підлягають звільненню, повідомила Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Про це передає портал «Судова влада України».

«Станом на 30 липня 2018 року оцінювання завершено стосовно 1385 суддів місцевих та апеляційних суддів. З них 1147 суддів (83%) успішно пройшли цю процедуру і визнані такими, що відповідають займаній посаді. Інші 238 (17%) суддів підлягають звільненню або вже звільнені, зокрема: 127 суддів (9%) не підтвердили відповідності займаній посаді – 83 судді не склали іспиту та 44 судді не пройшли співбесіди з членами комісії; 111 суддів (8%) звільнено, з-поміж іншого, за власним бажанням або їх повноваження під час оцінювання було припинено», – заявили у кваліфікаційні комісії.

Згідно з повідомленням, немає остаточних результатів з причин оголошення перерви або зупинення кваліфікаційного оцінювання стосовно 292 суддів.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів заявили, що для першої тисячі суддів оцінювання оголошене 20 жовтня 2017 рок. Друга група суддів склала іспити, на сьогодні вона проходить тестування морально-психологічних якостей. Третя група, рішення стосовно якої ухвалене 7 червня 2018 року (2188 суддів), уже розпочала складати іспити.