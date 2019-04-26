Кваснєвський пояснив, чому зустріч Зеленського з Путіним віч-на-віч небажана



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Кваснєвський зустрічався із Зеленським за тиждень до другого туру виборів Фото: Станіслава Груздєва

«Зеленський сказав, що не хоче говорити з Путіним сам на сам, а розпочати переговори з ним у рамках «нормандського формату», - розповів Кваснєвський

Екс-президент Польщі Александр Кваснєвський заявив, що новообраний президент України Володимир Зеленський не має наміру зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним віч-на-віч - лише в межах «нормандського формату».

Про це польський політик сказав у п’ятницю у Варшаві під час наyкової конференції на тему «Перспективи зближення України до ЄС», повідомляє Укрінформ.

Він розповів, що зустрічався із Зеленським за тиждень до другого туру виборів. У зустрічі також брали участь екс-глава МЗС Швеції Карл Більдт, колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен та екс-президент Європарламенту Пат Кокс.

«Зеленський сказав нам, що не хоче говорити з Путіним сам на сам, а розпочати переговори з ним у рамках «нормандського формату», тобто разом з канцлером Німеччини та президентом Франції. Це – слушне рішення, оскільки такий формат становитиме для нього захисну парасолю, адже зустріч з таким політичним хижаком не була б для нього сприятливою», - заявив Кваснєвський.

Екс-президент Польщі відзначив, що в Україні відбулися чесні та демократичні вибори. На його думку, Україна у плані оригінальності виборчої кампанії задала тренд, який, вважає Кваснєвський, підхоплять інші країни.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що передчасно направляти привітання президента РФ Володимира Путіна Володимиру Зеленському, який переміг на виборах президента в Україні.