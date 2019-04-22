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    У Кремлі відреагували на перемогу Зеленського

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    <p>Згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка &ndash; 26%</p> - У Кремлі відреагували на перемогу Зеленського

    Згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%

    Пєсков заявив, що в Москві з повагою ставляться до результату президентських виборів в Україні

    У Кремлі заявили, що передчасно направляти привітання президента РФ Володимира Путіна Володимиру Зеленському, який переміг на виборах президента в Україні.

    За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, говорити про можливість їх спільної роботи також поки рано. «Cудити можна буде тільки по конкретних справах», - сказав Пєсков.

    Він заявив, що в Москві з повагою ставляться до результату президентських виборів в Україні. «У Москві з повагою ставляться до вибору українського народу, тим більше, що цей вибір дуже очевидний», - сказав Пєсков журналістам.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.16%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.52%

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

    Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

    Джерело: Интерфакс

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