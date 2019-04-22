У Кремлі відреагували на перемогу Зеленського



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Згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%

Пєсков заявив, що в Москві з повагою ставляться до результату президентських виборів в Україні

У Кремлі заявили, що передчасно направляти привітання президента РФ Володимира Путіна Володимиру Зеленському, який переміг на виборах президента в Україні.

За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, говорити про можливість їх спільної роботи також поки рано. «Cудити можна буде тільки по конкретних справах», - сказав Пєсков.

Він заявив, що в Москві з повагою ставляться до результату президентських виборів в Україні. «У Москві з повагою ставляться до вибору українського народу, тим більше, що цей вибір дуже очевидний», - сказав Пєсков журналістам.

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Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

Джерело: Интерфакс