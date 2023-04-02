2 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня слід уникнути походу до стоматолога

Сьогодні, 2 квітня, православні християни вшановують пам'ять святої Фотини і її двох синів. У світі відзначають Міжнародний день дитячої книги і Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму.

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Крім того, сьогодні 19-й день Великого посту.

Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму

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Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму (World Autism Awareness Day), що відзначається щорічно 2 квітня, починаючи з 2008 року, встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 18 грудня 2007 року.

Мета цієї дати – підкреслити необхідність допомагати людям, страждаючим невиліковним захворюванням, і підвищувати рівень їх життя. Адже чисельність дітей, які страждають аутизмом, висока у всіх регіонах світу і має величезні наслідки для дітей, їх сімей, громад і товариств.

Передбачається, що день 2 квітня спеціалізовані державні і громадські організації повинні присвячувати поширенню інформацію про це захворювання – наприклад, проводити лекції чи випускати буклети.

Аутизм – це порушення розвитку нервової системи, яке проявляється протягом перших трьох років життя. Це захворювання діагностується при наявності трьох симптомів: нестачі соціальних взаємодій, порушеною взаємної комунікації, обмеженості інтересів і повторюваного репертуару поведінки.

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Міжнародний день дитячої книги

Щорічно 2 квітня, в день народження великого казкаря з Данії Ганса Християна Андерсена (Hans Christian Andersen), весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги (International Children's Book Day). Його святкування встановлено в 1967 році за ініціативою і рішенням Міжнародної ради з дитячої книги (International Board on Books for Young People, IBBY).

В цей день організатори заходу, з особливим ентузіазмом підкреслюючи, що необхідно з малих років читати хороші книги, пропагують, тим самим, неминущу роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального обличчя нових поколінь Землі. Також серед цілей Дня - привернути увагу до літератури, книжкового мистецтва і книжкової культури для дітей, до проблем доступності дитячої книги і поширення дитячого читання.

Фотинія Колодязниця

Народне свято відзначається 2 квітня 2021 року (за старим стилем – 20 березня). У православному церковному календарі це дата пам'яті мучениці Фотини (Світлани) Римської. У народі – день вшанування колодязної води.

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Традиції дня

Святу Фотину шанують як цілительку. Їй моляться в це свято про позбавлення від хвороб, особливо лихоманки.

Поширений спосіб лікування захворювань за допомогою молитви (тропаря), яка написана на папері. Її загортають в невеликий шматок матерії і вішають хворому на шию. Через три або дев'ять днів (залежить від тяжкості захворювання) тропар спалюється на вогні четверговою свічки, а попіл з'їдається.

Згідно з народним повір'ям, душа святої Фотини залишилася в колодязі, тому колодязна вода в цей день вважається чудотворною. Нею вмиваються, оббризкують приміщення, тварин і земельні наділи.

2 квітня – день, коли славлять льон. Для цього гарні лляні речі вивішують на вулицю. На Русі прийнято вішати на берези розписні весільні рушники. Дівчата, для залучення багатих женихів, водять хороводи з рушниками довжиною від 2 до 6 метрів.

Що не можна робити сьогодні

У цей день потрібно відмовитися від походу до стоматолога і хірургічних втручань.

Не можна відвідувати питні заклади, а також дискотеки. Будь ласка, читайте текст після реклами

Заборонено влаштовувати гучні вечірки і вживати спиртне

Народні прикмети

Якщо пішов дощ, значить, грибів буде багато.

Днем жарко, а вночі похолодало – найближчі дні будуть сонячними.

Якщо талої води в надлишку, то і трави буде багато.

Шпак прилетів – весну привів.

Іменини

У неділю, 2 квітня, іменини відзначають Ян, Сергій, Севастян, Микита, Мирон, Максим, Іван, Герман, Віктор, Василь, Юліана, Фотинія, Уляна, Світлана, Парасковія, Матрона, Марія, Клавдія, Олександра.