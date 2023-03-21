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Річниця переможних битв. Зеленський повідомив про ситуацію на передовій та дипломатичні успіхи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Річниця переможних битв. Зеленський повідомив про ситуацію на передовій та дипломатичні успіхи
фото: Офіс президента України

Український лідер поговорив із президентом Чилі та провів перемовини з прем'єр-міністром Японії

Сьогодні Україна почала відзначати річницю перших переможних битв повномасштабної війни. Саме 21 березня минулого року завершилася битва за село Мощун, із якого почалося звільнення Київщини. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Були й інші такі кроки... Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині», – заявив глава держави.

За його словами, такі ж успіхи чекають Україну на півдні, Донбасі та в Криму.

«Вшанував героїв битви за Мощун – за Київ – саме там, де буде збудовано меморіал на честь наших воїнів і звичайних мешканців Мощуна, чиї життя були забрані цією жорстокою війною», – сказав він.

Також президент провів чергове засідання Ставки, на якому головним питанням була ситуація на передовій.

«Доповідали командувачі, головком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги, – це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо збільшення постачання саме того, що нам потрібно саме зараз», – звітував Зеленський.

Він також повідомив про успіхи на дипломатичному фронту. Так, сьогодні український лідер говорив із президентом Чилі. За його словами, це була хороша розмова.

«Оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував пана президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно. І найкращий доказ цього – це наш досвід. Уже набутий українцями досвід вигнання російських окупантів», – розповів Зеленський.

Крім того, він доповів і про зустріч із прем’єр-міністром Японії Кісідою. Японський лідер почав свій візит в Україну з відвідання Бучі, де вшанував пам’ять усіх, чиї життя були забрані російським терором. Також Кісіда відвідав Стіну памʼяті в Києві, біля Михайлівського собору, де вшанував наших воїнів, які загинули за Україну.

Як зазначив президент, дуже важливо, щоб глобальні лідери проявляли хоробрість та відвідували Україну попри всі ризики, проявляючи таким чином повагу до українців.

«Наші переговори з паном Кішідою були доволі продуктивними. Варто зважати на те, що цей візит відбувається в час, коли Японія головує у «Групі семи» – у «Великій сімці» демократичних держав. Тож з урахуванням міцності Японії, лідерства цієї держави в Азії у захисті миру й міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також відповідальності Японії як головуючої в «Групі семи» наші сьогоднішні переговори справді можуть дати глобальний результат», – запевнив Зеленький.

Лідери двох держав обговорили безпекові, політичні, санкційні, економічні та гуманітарні питання. Японія готова долучитися до відбудови України та взяти першість у цьому процесі. «Але сьогодні я почув також і цілком конкретну готовність Японії працювати разом із нами, щоб іще активніше мобілізувати світ для міжнародного порядку, для захисту від агресії, для захисту від російського терору», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що під час зустрічі з прем'єром Японії Зеленський заявив про необхідність нових механізмів деокупації Запорізької АЕС.

Теги: Чилі деокупація переговори президент Україна Володимир Зеленський Японія

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