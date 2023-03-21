РФ поширює дезінформацію про снаряди зі збідненим ураном. Міноборони Британії зробило заяву

Боєприпаси зі збідненим ураном не мають нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російський диктатор Володимир Путін свідомо намагається дезінформувати світ, публічно критикуючи рішення про постачання Україні боєприпасів, що містять збіднений уран. Про це передає Sky News.

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«Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю або потенціалом. Росія знає це, але навмисно намагається дезінформувати», – заявили у міноборони Британії.

Крім того зазначається, що за даними наукових досліджень, будь-який вплив на здоров'я людей і навколишнє середовище від використання боєприпасів зі збідненим ураном ймовірно, буде низьким.

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Збіднений уран – відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Він надзвичайно твердий. Тож снаряди з ним дозволяють пробивати навіть дуже товсту броню. У Збройних силах США раніше наголошували на безпечності уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрягнуть в тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не становитиме загрози.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, що призначені для танків Challenger 2.