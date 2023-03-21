У ЄС вирішуватимуть подальшу долю заморожених російських активів

На саміті Євросоюзу 23-24 березня у Брюсселі торкнуться питання передачі Україні заморожених активів Росії

Глава Євроради Шарль Мішель назвав основні теми для обговорення на саміті Євросоюзу 23-24 березня у Брюсселі. Про це повідомляється в поширеному листі-запрошенні лідерам ЄС.

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За його словами, Україна стане центральною темою для зустрічі представників країн Європи. За відеозв'язком до саміту приєднається український президент Володимир Зеленський, зазначив Мішель.

Глава Євроради запевнив, що незмінна прихильність до підтримки України включає притягнення до відповідальності, використання заморожених російських активів для Києва, а також згуртування світової спільноти навколо міжнародного порядку.

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Крім того, на саміті планується обговорити постачання Україні протягом року 1 мільйон боєприпасів. Для цього європейським країнам необхідно вжити заходів щодо нарощування виробничого потенціалу оборонної промисловості, попередив Мішель.

Раніше йшлось про те, що Єврокомісія захотіла збільшити виробництво боєприпасів для українських військових та наростити їх постачання. Зокрема, йшлося про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів. Видання Spiegel повідомляло, що конкретні рішення, ймовірно, мають ухвалити на саміті ЄС у Брюсселі 23-24 березня.

Нагадаємо, юридична служба Ради ЄС сповістила держави-члени Європейського Союзу про законні повноваження тимчасово використати заморожені активи російського Центрального банку. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела. Йдеться про суму близько $36,8 млрд для фінансування відновлення України.