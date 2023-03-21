Головна Світ Політика
search button user button menu button

У ЄС вирішуватимуть подальшу долю заморожених російських активів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У ЄС вирішуватимуть подальшу долю заморожених російських активів
фото: з відкритих джерел

На саміті Євросоюзу 23-24 березня у Брюсселі торкнуться питання передачі Україні заморожених активів Росії 

Глава Євроради Шарль Мішель назвав основні теми для обговорення на саміті Євросоюзу 23-24 березня у Брюсселі. Про це повідомляється в поширеному листі-запрошенні лідерам ЄС. 

За його словами, Україна стане центральною темою для зустрічі представників країн Європи. За відеозв'язком до саміту приєднається український президент Володимир Зеленський, зазначив Мішель.

Глава Євроради запевнив, що незмінна прихильність до підтримки України включає притягнення до відповідальності, використання заморожених російських активів для Києва, а також згуртування світової спільноти навколо міжнародного порядку.

Крім того, на саміті планується обговорити постачання Україні протягом року 1 мільйон боєприпасів. Для цього європейським країнам необхідно вжити заходів щодо нарощування виробничого потенціалу оборонної промисловості, попередив Мішель.

Раніше йшлось про те, що Єврокомісія захотіла збільшити виробництво боєприпасів для українських військових та наростити їх постачання. Зокрема, йшлося про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів. Видання Spiegel повідомляло, що конкретні рішення, ймовірно, мають ухвалити на саміті ЄС у Брюсселі 23-24 березня.

Нагадаємо, юридична служба Ради ЄС сповістила держави-члени Європейського Союзу про законні повноваження тимчасово використати заморожені активи російського Центрального банку.  Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела. Йдеться про суму близько $36,8 млрд для фінансування відновлення України.

Читайте також:

Заморожені активи РФ: Канада наполягає на швидкій передачі коштів Україні

Теги: Єврокомісія фінансування Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський скасування указ Петра Порошена про присвоєння дипломатичного рангу екснардепу, суд визнав це незаконним
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
16 березня, 10:20
Олександр Мацієвський з кінця грудня вважався зниклим безвісти
Зеленський присвоїв звання Героя України військовому, якого на камеру розстріляли окупанти
12 березня, 20:31
Підрив «Північного потоку»: Зеленський відповів на звинувачення
Підрив «Північного потоку»: Зеленський відповів на звинувачення
10 березня, 15:37
Окупанти випустили по Україні понад 80 ракет: яка ситуація в регіонах
Окупанти випустили по Україні понад 80 ракет: яка ситуація в регіонах
9 березня, 10:44
У змаганнях спортивних пар 16-річна Віолетта Сєрова та 19-річний Іван Хобта стали бронзовими призерами
Україна виборола медаль на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання
3 березня, 16:53
Україна запропонувала свою кандидатуру до МАГАТЕ – Галущенко
Україна запропонувала свою кандидатуру до МАГАТЕ – Галущенко
28 лютого, 12:04
Політики обговорять поточні зусилля щодо підтримки України
Візит Шольца у Вашингтон: Білий дім озвучив центральну тему
28 лютого, 09:11
Данілов пояснив, чому важливо зберігати дипвідносини з Білоруссю
Данілов пояснив, чому важливо зберігати дипвідносини з Білоруссю
27 лютого, 10:16
Кабмін Японії запросив Зеленського взяти участь на початку онлайн-саміту G7
Президент України відкриє онлайн-саміт «Великої сімки»
22 лютого, 10:32

Політика

У ЄС вирішуватимуть подальшу долю заморожених російських активів
У ЄС вирішуватимуть подальшу долю заморожених російських активів
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість(відео)
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість(відео)
Як попрощались Путін та Сі Цзіньпін: журналісти підловили цікавий момент (відео)
Як попрощались Путін та Сі Цзіньпін: журналісти підловили цікавий момент (відео)
Старі Abrams, але зараз. Пентагон озвучив рішення щодо танків
Старі Abrams, але зараз. Пентагон озвучив рішення щодо танків
Сергій Шойгу видав, як Путін хоче закінчити війну
Сергій Шойгу видав, як Путін хоче закінчити війну
Путін розповів, навіщо йому так потрібні китайські юані
Путін розповів, навіщо йому так потрібні китайські юані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
46K
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
19K
Ордер на арешт Путіна: уряд Угорщини підтвердив блокування спільної заяви з ЄС
7899
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
7840
Нова «біда» у Лаврі. Московська церква повідомила про чергові обмеження від Мінкульту
7363
Наслідки «бавовни» в Криму та раптовий візит прем’єра Японії: головне за ніч

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту