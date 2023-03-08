ЄС погодив €1 млрд на компенсацію негайної військової допомоги Україні

Україна має отримати від ЄС різні боєприпаси – як стандартів НАТО, так і радянських

Боррель зазначив, що ЄС має надати Україні новий пакет допомоги

Міністри оборони ЄС погодилися з пропозицією щодо надання Україні негайної військової допомоги, зокрема поставок упродовж тижнів артснарядів калібрів 155 мм та 152 мм, і для компенсації з Європейського фонду миру буде виділено 1 мільярд євро.

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Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Стокгольмі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

Боррель зазначив, що ЄС має надати Україні новий пакет допомоги. До нього повинні увійти боєприпаси, в тому числі, з власних запасів країн блоку. За його словами, Україна має отримати різні боєприпаси – як стандартів НАТО, так і радянських. «На це я пропоную виділити 1 мільярд євро», – сказав він після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

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Нагадаємо, європейська комісія розробила план, що дозволить різко збільшити виробництво боєприпасів на території Євросоюзу. План складається із трьох частин і передбачає не лише поповнення запасів у країнах Євросоюзу, а й постачання снарядів Україні. На першому етапі ЄС має намір збільшити постачання боєприпасів для Києва, зокрема 155-мм снарядів. Друга частина плану передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством. Це дозволить поповнити запаси країн ЄС та забезпечити постачання снарядів до України «у довгостроковій перспективі».

Канцлер Олаф Шольц також заявив, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, забезпечуючи при цьому наявність достатньої кількості запасних частин і ремонтних потужностей у своїй оборонній промисловості після надання військової підтримки Україні.