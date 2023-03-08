Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС погодив €1 млрд на компенсацію негайної військової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС погодив €1 млрд на компенсацію негайної військової допомоги Україні
Україна має отримати від ЄС різні боєприпаси – як стандартів НАТО, так і радянських
фото з відкритих джерел

Боррель зазначив, що ЄС має надати Україні новий пакет допомоги

Міністри оборони ЄС погодилися з пропозицією щодо надання Україні негайної військової допомоги, зокрема поставок упродовж тижнів артснарядів калібрів 155 мм та 152 мм, і для компенсації з Європейського фонду миру буде виділено 1 мільярд євро.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Стокгольмі під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.

Боррель зазначив, що ЄС має надати Україні новий пакет допомоги. До нього повинні увійти боєприпаси, в тому числі, з власних запасів країн блоку. За його словами, Україна має отримати різні боєприпаси – як стандартів НАТО, так і радянських. «На це я пропоную виділити 1 мільярд євро», – сказав він після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

Нагадаємо, європейська комісія розробила план, що дозволить різко збільшити виробництво боєприпасів на території Євросоюзу. План складається із трьох частин і передбачає не лише поповнення запасів у країнах Євросоюзу, а й постачання снарядів Україні. На першому етапі ЄС має намір збільшити постачання боєприпасів для Києва, зокрема 155-мм снарядів. Друга частина плану передбачає спільну закупівлю 155-мм боєприпасів Європейським оборонним агентством. Це дозволить поповнити запаси країн ЄС та забезпечити постачання снарядів до України «у довгостроковій перспективі».

Канцлер Олаф Шольц також заявив, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, забезпечуючи при цьому наявність достатньої кількості запасних частин і ремонтних потужностей у своїй оборонній промисловості після надання військової підтримки Україні.

Теги: Україна боєприпаси Олаф Шольц військова техніка зброя допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мета візиту німецької делегації – обговорення подальшої підтримки України
Озброєння та фінансова допомога: Кличко зустрівся з керівництвом партії Шольца
6 березня, 16:41
Мюнхенська зустріч триває
Союзників більшає, допомога зростає та вдосконалюється: головне за ніч
19 лютого, 07:17
Норвегія обговорює пакет у майже €7 млрд для України
Зеленський звернувся до парламенту Норвегії: погоджена велика фінансова допомога
16 лютого, 12:19

Економіка

ЄС погодив €1 млрд на компенсацію негайної військової допомоги Україні
ЄС погодив €1 млрд на компенсацію негайної військової допомоги Україні
Російська влада заявила про падіння нафтогазових доходів РФ
Російська влада заявила про падіння нафтогазових доходів РФ
США та ЄС готують санкції щодо російських алмазів
США та ЄС готують санкції щодо російських алмазів
Чехія запустила виробництво «оригінальних» Hіmars. Чи отримає їх Україна?
Чехія запустила виробництво «оригінальних» Hіmars. Чи отримає їх Україна?
Болгарія через посередників за рік передала Україні озброєння на $1 млрд
Болгарія через посередників за рік передала Україні озброєння на $1 млрд
Саудівська Аравія підняла ціни на нафту для Азії та Європи – Bloomberg
Саудівська Аравія підняла ціни на нафту для Азії та Європи – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
9044
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
9004
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
8897
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6809
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
6039
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту