Скільки ракетних ударів завдала РФ по Україні за рік війни: шокуючі цифри

Російські війська не можуть досягти поставлених цілей і продовжують зазнавати значних втрат в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупаційні російські війська завдали по території України майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаційних ударів, також зафіксовано 1,1 тис. атак безпілотників. Про це заявив перший секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай під час засідання Форуму з безпекового співробітництва, передає Укрінформ.

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«Загалом з початку війни Російська Федерація здійснила майже 5 тис. ракетних ударів, майже 3500 авіаударів та майже 1100 ударів безпілотниками. Без жодного військового сенсу російські війська продовжують реалізовувати стратегію безглуздого руйнування, перетворюючи на руїни цілі міста та вбиваючи невинних цивільних осіб», – заявив Кубай.

Український дипломат додав, що наслідки цих варварських дій РФ очевидні: кількість жертв серед цивільного населення зростає з кожним днем. Він нагадав, що за нещодавно оновленими оцінками Управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинула 8 231 цивільна особа, 13 734 зазнали поранень.

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Водночас Кубай наголосив, що навіть з кількісною перевагою в живій силі, артилерії та авіації, «російські війська не можуть досягти поставлених цілей і продовжують зазнавати значних втрат в людях і озброєнні». «Лише за минулий тиждень в районі Бахмута ворог втратив 1100 вбитими та щонайменше 1500 пораненими», – додав дипломат.

Нагадаємо, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс заявив, що з травня минулого року в боях за Бахмут російська регулярна армія та найманці ПВК «Вагнер» втратили від 20 до 30 тис. осіб убитими й пораненими.