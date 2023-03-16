Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки ракетних ударів завдала РФ по Україні за рік війни: шокуючі цифри

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Скільки ракетних ударів завдала РФ по Україні за рік війни: шокуючі цифри
Російські окупанти перетворюють на руїни цілі міста
фото з відкритих джерел

Російські війська не можуть досягти поставлених цілей і продовжують зазнавати значних втрат в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупаційні російські війська завдали по території України майже 5 тис. ракетних і 3,5 тис. авіаційних ударів, також зафіксовано 1,1 тис. атак безпілотників. Про це заявив перший секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Данило Кубай під час засідання Форуму з безпекового співробітництва,  передає Укрінформ.

«Загалом з початку війни Російська Федерація здійснила майже 5 тис. ракетних ударів, майже 3500 авіаударів та майже 1100 ударів безпілотниками. Без жодного військового сенсу російські війська продовжують реалізовувати стратегію безглуздого руйнування, перетворюючи на руїни цілі міста та вбиваючи невинних цивільних осіб», – заявив Кубай.

Український дипломат додав, що наслідки цих варварських дій РФ очевидні: кількість жертв серед цивільного населення зростає з кожним днем. Він нагадав, що за нещодавно оновленими оцінками Управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинула 8 231 цивільна особа, 13 734 зазнали поранень.

Водночас Кубай наголосив, що навіть з кількісною перевагою в живій силі, артилерії та авіації, «російські війська не можуть досягти поставлених цілей і продовжують зазнавати значних втрат в людях і озброєнні». «Лише за минулий тиждень в районі Бахмута ворог втратив 1100 вбитими та щонайменше 1500 пораненими», – додав дипломат.

Нагадаємо, старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс заявив, що з травня минулого року в боях за Бахмут російська регулярна армія та найманці ПВК «Вагнер» втратили від 20 до 30 тис. осіб убитими й пораненими.

Теги: росія окупанти війна Україна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шойгу доручив подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів ураження
Росія збільшує виробництво ракет, Шойгу видав доручення
14 березня, 14:22
США розробляють «невидиму ракету»: стали відомі подробиці проекту
США розробляють «невидиму ракету»: стали відомі подробиці проекту
14 березня, 21:11
Наводила ракети на пункти гуманітарки. Посадовиця з Харкова отримала вирок
Наводила ракети на пункти гуманітарки. Посадовиця з Харкова отримала вирок
Вчора, 14:53

Події в Україні

Братчук повідомив, скільки ракетоносії РФ сьогодні у Чорному морі
Братчук повідомив, скільки ракетоносії РФ сьогодні у Чорному морі
Скільки ракетних ударів завдала РФ по Україні за рік війни: шокуючі цифри
Скільки ракетних ударів завдала РФ по Україні за рік війни: шокуючі цифри
Наступ окупантів сповільнився, ЗСУ можуть відновити ініціативу – ISW
Наступ окупантів сповільнився, ЗСУ можуть відновити ініціативу – ISW
Десятки тисяч убитих і поранених: розкрито справжні втрати Росії під Бахмутом
Десятки тисяч убитих і поранених: розкрито справжні втрати Росії під Бахмутом
Поминальні дні: коли та як цьогоріч згадувати покійних
Поминальні дні: коли та як цьогоріч згадувати покійних
Буде тепло, але дощитиме: прогноз погоди на 16 березня
Буде тепло, але дощитиме: прогноз погоди на 16 березня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
26K
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
26K
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
24K
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута
24K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
21K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33
Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці
Вчора, 23:14
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
Вчора, 22:24
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Вчора, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту