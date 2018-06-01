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    Квитки на потяги подорожчали ще більше

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    <p>Квитки на потяги в Україні подорожчали ще раз</p> - Квитки на потяги подорожчали ще більше
    Фото: Укрінформ

    Квитки на потяги в Україні подорожчали ще раз

    Квитки подорожчали на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону

    Залізничні квитки на поїзди «Укрзалізниці» подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

    Про це повідомляє ЦТС.

    Це зміна не є нововведенням, протягом року компанія регулярно підвищує або знижує ціну проїзду відповідно до різних календарних періодів.

    Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який набрав чинності з червня, буде діяти до кінця серпня, після чого у вересні буде застосовуватися коефіцієнт 1,02 - тобто відбудеться зниження на п'ять процентних пунктів. \

    У кінці травня діяв коефіцієнт 1,01, тобто на 1% вище за базову ставку проїзду, тому 1,07 - це підвищення на 6% у порівнянні з попереднім періодом.

    Нагадаємо, з 30 травня квитки на потяги в Україні подорожчали на 12%. У цьому випадку мова йде не про планову корекцію ціни у зв'язку з календарним періодом, а про підвищення базової ставки тарифу.

    Наступне підвищення на такий же рівень (на 12%) відбудеться 1 жовтня.

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