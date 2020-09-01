Латвія, Литва та Естонія припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю



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АЕС в Островці Фото: belaes. by

Нові домовленості діятимуть до кінця 2025 року, коли запланована синхронізація енергомереж балтійських країн з Центральною Європою

Країни Балтії досягли згоди щодо того, як відбуватиметься торгівля електроенергією з третіми країнами після запуску нової білоруської АЕС в Островці.

Як повідомляє естонський ERR, про це напередодні домовилися профільні міністри трьох країн.

Згідно з угодою, країни припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю після запуску АЕС. Для контролю запровадять систему сертифікатів щодо походження електроенергії.

У скороченому обсязі торгівля продовжиться на російсько-латвійському напрямку. Для цього використовуватимуть залишкові потужності від внутрішньої торгівлі між країнами Балтії.

Торгівля електроенергією між Литвою та російським Калінінградом продовжиться у поточному обсязі.

Загалом обсяги торгівлі електроенергією між країнами Балтії і третіми країнами можуть скоротитися удвічі.

Також домовилися про запровадження тарифу на використання спільної інфраструктури. Це має відбутися наприкінці першого кварталу 2021 року - до того часу Латвія та Литва мають прийняти необхідне законодавство (в Естонії воно вже чинне).

Нові домовленості діятимуть до кінця 2025 року, коли запланована синхронізація енергомереж балтійських країн з Центральною Європою.

У лютому 2020 року країни Балтії зобов'язалися підписати декларацію про наміри не купувати електроенергію з Островецької АЕС, спорудження якої зараз на завершальному етапі.

Позиція Литви полягає у тому, що нова білоруська АЕС розташована за 50 км від Вільнюса, є небезпечною та може використовуватися Кремлем як інструмент політичного тиску і на Білорусь, і на країни Балтії.

Латвія певний час не погоджувалася з повною відмовою, що призвело до певної напруги у відносинах з Литвою, але у серпні також заявила, що не торгуватиме електроенергією з Білоруссю після запуску АЕС.

Раніше повідомлялося, що президенти Литви та Естонії відмовилися від електроенергії з білоруської АЕС.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС затвердять санкції щодо Білорусі наступного тижня.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.