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    Економіка та фінанси

    Україна увійшла в трійку країн-виробників картоплі у світі

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    Глобальний урожай картоплі в 2019 році склав 371 млн тонн, що на 2,1% більше показника за попередній рік - Україна увійшла в трійку країн-виробників картоплі у світі
    Глобальний урожай картоплі в 2019 році склав 371 млн тонн, що на 2,1% більше показника за попередній рік

    Разом з Китаєм і Індією на Україну припало 45% загальносвітового виробництва картоплі за підсумками 2019 року

    Україна за підсумками 2019 року стала третім за величиною світовим виробником картоплі з показником 23 млн тонн.

    Про це повідомило видання AgroNews.

    На першому місці знаходиться Китай з урожаєм 93 млн тонн, на другому Індія з 51 млн тонн. Разом з Україною на них припало 45% загальносвітового виробництва картоплі.

    Ще майже 25% світового врожаю картоплі сумарно припало на Росію, США, Бангладеш, Німеччину, Францію, Польщу, Нідерланди, Канаду і Білорусь.

    Глобальний урожай картоплі в 2019 році склав 371 млн тонн, що на 2,1% більше показника за попередній рік. У грошовому еквіваленті світовий ринок картоплі зріс на 6%, до $ 140,5 млрд.

    Експорт картоплі зріс на 4,9%, до 15 млн тонн. З них на Францію припало 3,5 млн тонн, на Німеччину – 1,9 млн тонн, на Нідерланди – 1,8 млн тонн, на Бельгію – 1 млн тонн, на Єгипет – 0,7 млн тонн.

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