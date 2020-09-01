Опозиція у Білорусі оголосила про створення партії



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Віктор Бабарико разом із сином Едуардом перебуває в СІЗО з 18 червня

Сам опозиціонер досі в СІЗО

Штаб Віктора Бабарика, якого не допустили до участі на виборах президента Білорусі, оголосив про створення партії «Вместе» («Разом»).

Про це повідомляє DW.

Про це Бабарико заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Twitter. Він перебуває під арештом з червня, тож судячи з усього, звернення було записано до затримання.

«Настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми, в яку можна згуртувати всіх прихильників», - зазначив Бабарико.

За його словами, основні завдання партії - це проведення реформи конституції й об'єднання громадянських ініціатив.

«Документи для реєстрації партії будуть подані найближчим часом», - повідомила Марія Колесникова - представник штабу Бабарика.

Зазначається, що Координаційна рада опозиції, створена з ініціативи екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської, продовжить роботу в колишньому форматі. Ініціативу штабу Бабарика зі створення партії було узгоджено «з тими членами президії КР, з якими було можливо з об'єктивних обставин».

Віктор Бабарико разом із сином Едуардом перебуває в СІЗО з 18 червня. Бабарико до травня 2020 року очолював «Белгазпромбанк», білоруську дочку «Газпромбанку», який, своєю чергою, належить російському Газпрому. Він покинув посаду, коли оголосив про намір балотуватися у президенти Білорусі. Тоді правоохоронці почали тиснути на банк, зокрема проводити обшуки.

Його звинувачують в економічних злочинах, але сам він пов’язує кримінальне переслідування з політичною діяльністю. Зокрема саме Бабарико був головним опонентом Лукашенко.

Перед виборами штаби опозиціонерів Валерія Цепкала, Віктора Бабарика та Світлани Тихановської об'єдналися і підтримали саме Тихановську.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС затвердять санкції щодо Білорусі наступного тижня.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.