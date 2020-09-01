  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Опозиція у Білорусі оголосила про створення партії

    • Розсилка
    Віктор Бабарико разом із сином Едуардом перебуває в СІЗО з 18 червня - Опозиція у Білорусі оголосила про створення партії
    Віктор Бабарико разом із сином Едуардом перебуває в СІЗО з 18 червня

    Сам опозиціонер досі в СІЗО

    Штаб Віктора Бабарика, якого не допустили до участі на виборах президента Білорусі, оголосив про створення партії «Вместе» («Разом»).

    Про це повідомляє DW.

    Про це Бабарико заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Twitter. Він перебуває під арештом з червня, тож судячи з усього, звернення було записано до затримання.

    «Настав час оголосити про продовження нашої боротьби, але вже з наявністю якоїсь організаційної форми, в яку можна згуртувати всіх прихильників», - зазначив Бабарико.

    За його словами, основні завдання партії - це проведення реформи конституції й об'єднання громадянських ініціатив.

    «Документи для реєстрації партії будуть подані найближчим часом», - повідомила Марія Колесникова - представник штабу Бабарика.

    Зазначається, що Координаційна рада опозиції, створена з ініціативи екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської, продовжить роботу в колишньому форматі. Ініціативу штабу Бабарика зі створення партії було узгоджено «з тими членами президії КР, з якими було можливо з об'єктивних обставин».

    Віктор Бабарико разом із сином Едуардом перебуває в СІЗО з 18 червня. Бабарико до травня 2020 року очолював «Белгазпромбанк», білоруську дочку «Газпромбанку», який, своєю чергою, належить російському Газпрому. Він покинув посаду, коли оголосив про намір балотуватися у президенти Білорусі. Тоді правоохоронці почали тиснути на банк, зокрема проводити обшуки.

    Його звинувачують в економічних злочинах, але сам він пов’язує кримінальне переслідування з політичною діяльністю. Зокрема саме Бабарико був головним опонентом Лукашенко.

    Перед виборами штаби опозиціонерів Валерія Цепкала, Віктора Бабарика та Світлани Тихановської об'єдналися і підтримали саме Тихановську.

    Нагадаємо, 31 серпня  Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС затвердять санкції щодо Білорусі наступного тижня.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    Читайте також: 
    Білорусь вибори СІЗО партії опозиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ