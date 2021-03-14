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    Латвійська авіакомпанія запускає рейси «Рига-Київ»

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    Латвійська авіакомпанія запускає рейси &laquo;Рига-Київ&raquo; - Латвійська авіакомпанія запускає рейси «Рига-Київ»
    Латвійська авіакомпанія запускає рейси «Рига-Київ»
    Фото: ark.gp.gov.ua

    Після майже річної перерви airBaltic виконає перший авіарейс з Риги до Києва

    Рейси Київ – Рига планують відновити вже 17 березня, а з 2 травня запустять перельоти за маршрутом Рига – Одеса.

    Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії airBaltic.

    Зазначається, що після майже річної перерви airBaltic виконає перший авіарейс з Риги до Києва.

    Компанія планує літати по такому маршруту два рази в тиждень, а з 28 березня – три рази. Крім того, 2 травня поновляться перельоти за маршрутом Рига – Одеса. Авіарейси будуть виконувати п’ять разів на тиждень.

    У пресслужбі додали, що з червня авіакомпанія перезапускає рейси за маршрутом Рига – Львів і які будуть здійснюватись двічі на тиждень.

    Наразі авіакомпанія вже здійснює регулярні рейси з Вільнюса до Києва.

    До слова, лоукостер SkyUp змінив структуру тарифів.

    Три внутрішніх рейси й два міжнародних розпочинають роботу в Одесі з квітня-травня 2021 року.

    Напередодні стало відомо, що SkyUp запустить прямі рейси з Києва до Мальти. Польоти внесені до розкладу по середах і суботах. Вильоти з Києва о 07:40 з прибуттям на Мальту о 10:00. Зворотні вильоти з Мальти о 11:00 з прибуттям до Києва о 15:10. Час у дорозі становитиме 3 години 10 хвилин.

    Мінімальна ціна авіаквитків починається від 1 325 грн в один бік. У вартість входить перевезення одного місця ручної поклажі з вагою до 9 кг і габаритами до 55×40×20 см.

    Крім того SkyUp змінює час реєстрації на рейси.

    Теги: Київ Одеса Львів SkyUp авіарейс перевезення
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