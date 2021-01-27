SkyUp запустить прямі рейси з Києва до Мальти

Польоти внесені до розкладу по середах і суботах

SkyUp анонсував запуск прямих рейсів з Києва до Мальти з 29 травня 2021 року.

Про це пише avianews.

Польоти внесені до розкладу по середах і суботах. Вильоти з Києва о 07:40 з прибуттям на Мальту о 10:00.

Зворотні вильоти з Мальти о 11:00 з прибуттям до Києва о 15:10. Час у дорозі становитиме 3 години 10 хвилин.

Мінімальна ціна авіаквитків починається від 1 325 грн в одну сторону. У вартість входить перевезення одного місця ручної поклажі з вагою до 9 кг і габаритами до 55×40×20 см.

У SkyUp є право на виконання польотів на Мальту з Києва. Дозвіл видала Державіаслужба України 26 листопада 2020 року без обмеження по терміну дії.

Зараз Мальта забороняє в'їзд туристів з України. Пасажирам слід враховувати можливість заборони на в'їзд в країну, навіть якщо рейси будуть виконуватися.

Також авіакомпанія може скасувати рейси або змінити розклад з комерційних причин.

Напередодні новий український лоукостер анонсував перші рейси. Вони виконуватимуться з аеропорту Київ (Жуляни) в Момбасу (Кенія). Так, Bees Airline здійснить рейси 16 і 25 квітня і 4 травня. Зворотні рейси до Києва – 26 квітня і 5 травня. Літак буде заходити на посадку в Єгипті для дозаправки. Квитки до Кенії доступні у разі купівлі турів.