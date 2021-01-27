  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    SkyUp запустить прямі рейси з Києва до Мальти

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Boeing 737-800 SkyUp - SkyUp запустить прямі рейси з Києва до Мальти
    Boeing 737-800 SkyUp
    Фото: Dariusz Kłosiński

    Польоти внесені до розкладу по середах і суботах

    SkyUp анонсував запуск прямих рейсів з Києва до Мальти з 29 травня 2021 року.

    Про це пише avianews.

    Польоти внесені до розкладу по середах і суботах. Вильоти з Києва о 07:40 з прибуттям на Мальту о 10:00.

    Зворотні вильоти з Мальти о 11:00 з прибуттям до Києва о 15:10. Час у дорозі становитиме 3 години 10 хвилин.

    Мінімальна ціна авіаквитків починається від 1 325 грн в одну сторону. У вартість входить перевезення одного місця ручної поклажі з вагою до 9 кг і габаритами до 55×40×20 см.

    У SkyUp є право на виконання польотів на Мальту з Києва. Дозвіл видала Державіаслужба України 26 листопада 2020 року без обмеження по терміну дії.

    Зараз Мальта забороняє в'їзд туристів з України. Пасажирам слід враховувати можливість заборони на в'їзд в країну, навіть якщо рейси будуть виконуватися.

    Також авіакомпанія може скасувати рейси або змінити розклад з комерційних причин.

    Напередодні новий український лоукостер анонсував перші рейсиВони виконуватимуться з аеропорту Київ (Жуляни) в Момбасу (Кенія). Так, Bees Airline здійснить рейси 16 і 25 квітня і 4 травня. Зворотні рейси до Києва – 26 квітня і 5 травня. Літак буде заходити на посадку в Єгипті для дозаправки. Квитки до Кенії доступні у разі купівлі турів.

    Теги: Київ літак авіаперевезення Кенія SkyUp перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies