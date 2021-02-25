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    З Одеси до Харкова за 605 грн: український лоукостер анонсував запуск п’яти маршрутів

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    Перший рейс до Єеревану буде виконано 28 квітня 2021 року - З Одеси до Харкова за 605 грн: український лоукостер анонсував запуск п’яти маршрутів
    Перший рейс до Єеревану буде виконано 28 квітня 2021 року
    фото: з відкритих джерел

    З 26 лютого 2021 року SkyUp відновлює рейси з Одеси до Стамбулу

    Три внутрішніх рейси й два міжнародних розпочинають роботу в Одесі з квітня-травня 2021 року.

    Як йдеться у повідомленні авіакомпанії на сторінці у Facebook, з 27 травня можна буде вирушити рейсом з Одеси до Харкова, Львова та Запоріжжя.

    Одеса – Харків, квитки від 605 грн, та Харків – Одеса, квитки від 605 грн. Перший рейс буде виконано 27 травня 2021 року. Розклад: вівторок, четвер, п’ятниця, неділя.

    Одеса – Львів, квитки від 605 грн, та Львів – Одеса, квитки від 612 грн. Перший рейс буде виконано 28 травня 2021 року. Розклад: понеділок, середа, п’ятниця.

    Одеса – Запоріжжя, квитки від 605 грн, та Запоріжжя – Одеса, квитки від 609 грн. Перший рейс буде виконано 29 травня 2021 року. Розклад: середа, субота.

    Крім того, з 26 лютого 2021 року SkyUp відновлює рейси з Одеси до Стамбулу. Розклад: у березні – понеділок, п’ятниця, з квітня кількість рейсів буде поступово збільшуватися.

    Також діятимуть міжнародні рейси: Одеса – Єреван, квитки від 2 340 грн, та Єреван – Одеса, квитки від 2 508 грн. Перший рейс буде виконано 28 квітня 2021 року. Розклад: середа, а з 29 травня 2021 року додатково субота.

    Одеса – Тбілісі, квитки від 1 893 грн, та Тбілісі – Одеса, квитки від 4 967 грн. Перший рейс буде виконано 30 квітня 2021 року. Розклад: понеділок, п’ятниця.

    Нагадаємо, лоукостер SkyUp змінив структуру тарифів.

    Теги: Одеса літак лоукостери
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