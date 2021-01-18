SkyUp змінює час реєстрації на рейси

Пасажирам доведеться раніше прибувати в аеропорт для реєстрації на рейс

У мiжнародних аеропортах час реєстрації та посадки на рейс може бути ще більшим

Український лоукостер SkyUp Airlines з 20 січня змінює час реєстрації на рейси в аеропортах України.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Зокрема, з 20 січня:

реєстрація розпочинається за 2,5 години до вильоту

реєстрація завершується за 45 хвилин до вильоту

посадка завершується за 20 хвилин до вильоту.

«Будьте готові до того, що у мiжнародних аеропортах час реєстрації та посадки на рейс може бути більшим. Адже у зв’язку із новими заходами безпеки вам потрібно встигнути пройти всі обов’язкові процедури перед посадкою.

Наприклад, в аеропортах Стамбула та Дубая ми розпочинаємо реєстрацію за 3 години і завершуємо за 1 годину до вильоту», - попередили в SkyUp.

У компанії додали, що зареєструватися на рейс можна онлайн на сайті авіакомпанії - не раніше ніж за 48 годин і не пізніше ніж за 3 години до вильоту.

Напередодні новий український лоукостер анонсував перші рейси. Вони виконуватимуться з аеропорту Київ (Жуляни) в Момбасу (Кенія). Так, Bees Airline здійснить рейси 16 і 25 квітня і 4 травня. Зворотні рейси до Києва – 26 квітня і 5 травня. Літак буде заходити на посадку в Єгипті для дозаправки. Квитки до Кенії доступні у разі купівлі турів.