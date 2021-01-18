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    SkyUp змінює час реєстрації на рейси

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    Пасажирам доведеться раніше прибувати в аеропорт для реєстрації на рейс&nbsp; - SkyUp змінює час реєстрації на рейси
    Пасажирам доведеться раніше прибувати в аеропорт для реєстрації на рейс 
    Фото: zp.gov.ua

    У мiжнародних аеропортах час реєстрації та посадки на рейс може бути ще більшим

    Український лоукостер SkyUp Airlines з 20 січня змінює час реєстрації на рейси в аеропортах України.

    Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

    Зокрема, з 20 січня: 

    • реєстрація розпочинається за 2,5 години до вильоту
    • реєстрація завершується за 45 хвилин до вильоту
    • посадка завершується за 20 хвилин до вильоту.

    «Будьте готові до того, що у мiжнародних аеропортах час реєстрації та посадки на рейс може бути більшим. Адже у зв’язку із новими заходами безпеки вам потрібно встигнути пройти всі обов’язкові процедури перед посадкою.

    Наприклад, в аеропортах Стамбула та Дубая ми розпочинаємо реєстрацію за 3 години і завершуємо за 1 годину до вильоту», - попередили в SkyUp.

    У компанії додали, що зареєструватися на рейс можна онлайн на сайті авіакомпанії - не раніше ніж за 48 годин і не пізніше ніж за 3 години до вильоту.

    Напередодні новий український лоукостер анонсував перші рейсиВони виконуватимуться з аеропорту Київ (Жуляни) в Момбасу (Кенія). Так, Bees Airline здійснить рейси 16 і 25 квітня і 4 травня. Зворотні рейси до Києва – 26 квітня і 5 травня. Літак буде заходити на посадку в Єгипті для дозаправки. Квитки до Кенії доступні у разі купівлі турів.

     

    Теги: авіація аеропорт авіаперевезення SkyUp реєстрація авіарейс
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