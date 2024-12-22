Ексголовком Залужний звернувся до українців із центру Лондона

Посол України у Великій Британії привітав колег із професійним святом

У неділю, 22 грудня, в Україні професійне свято відзначають працівники дипломатичної служби. З цієї нагоди колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав колег просто з центру Лондона.

Він назвав дипломатію справжнім мистецтвом, яке потребує творчого підходу у вирішенні міжнародних питань.

«Адже саме завдяки дипломатії нації та країни знаходять складні рішення у складних установках, зберігаючи свою ідентичність, а найголовніше – національні інтереси», – заявив Залужний.

Він нагадав, що уряд УНР затвердив склад дипломатичної місії в Лондоні 19 січня далекого 1917 року. Її очолив Олександр Стаховський, а головною метою було визнання незалежної України Великою Британією.

Також Залужний показав будівлю, де розташовувалася перша дипломатична місія УНР.

«Попри скромні умови, українським дипломатам вдалося закласти основи міжнародних відносин між Україною та Великою Британією. Саме завдяки дипломатам тут з'явилися перші громадські організації, які підтримували Україну. Деякі з цих організацій, створених тоді, існують і понині», – розповів Залужний.

Раніше екскомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний випустив свою першу книгу під назвою «Моя війна».

Також 22 серпня, у продаж надійшла перша книга про ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «Залізний генерал. Уроки людяності». Її авторка – колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. Книга частково відкриває завісу над тим, що нового можна дізнатися про самого Валерія Залужного, його погляди на життя, війну та політику.

В інтерв’ю «Главкому» Людмила Долгоновська розповіла, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вносив мінімальні правки до книги про нього, однак не повідомив авторці, чи сподобався йому рукопис.