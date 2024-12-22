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Бій Усик – Ф'юрі: гонорари боксерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Бій Усик – Ф'юрі: гонорари боксерів
Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу
фото: Associated Press

Сума була поділена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика

Сьогодні, 22 грудня, український боксер Олександр Усик вдруге здолав британця Тайсона Ф'юрі та зберіг титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі. За даними The Sportster, загальний гонорар за реванш склав $190 млн.

Сума була поділена у співвідношенні 60% на 40% на користь переможця першого бою, в якому Усик переміг Ф’юрі. Таким чином, українець заробив за реванш рекордні у своїй кар’єрі $114 млн, тоді як Тайсон Ф’юрі отримав $76 млн.

Ці гонорари є гарантованими та не залежать від продажів платних трансляцій поєдинку (PPV).

Як повідомлялося, за перший поєдинок, який відбувся 19 травня 2024 року в Ер-Ріяді, Ф'юрі отримав $105 млн. З іншого боку, заробіток Усика склав $45 млн.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

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Теги: Олександр Усик Тайсон Ф'юрі бокс гроші

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