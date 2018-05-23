Лауреаткою Букерівської премії стала польська письменниця українського походження
-
Розсилка
Нагороду письменниці приніс роман Flights
Лауреаткою Букерівської премії стала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук.
Про це повідомляє Twitter премії.
Зазначається, що нагороду письменниці приніс роман Flights.
Це роман про подорожі в XXI столітті і людської анатомії: подорожі переплітаються з поглибленим вивченням людського тіла, міркуваннями про життя, смерті, русі, міграції.
We’re delighted to announce that our #MBI2018 winner is Flights by Olga Tokarczuk, translated by @jenniferlcroft and published by @FitzcarraldoEds! Read more here: https://t.co/64tnsamKpo #FinestFiction pic.twitter.com/kXuVvreTwj— Man Booker Prize (@ManBookerPrize) 22 травня 2018 р.
Також до шорт-листа премії потрапили угорський письменник Ласло Краснохоркай (роман The World Goes On) і південнокорейська письменниця Хан Ган з книгою The White Book, які раніше були лауреатами, а також французька письменниця Віржіні Депант з романом Vernon Subutex 1, іракський письменник Ахмед Саадаві, іспанський автор Антоніо Муньос Моліна з книгою Like a Fading Shadow.
У 2017 році лауреатом премії став американський письменник Джордж Сондерс за роман «Лінкольн в бардо».
Міжнародна Букерівська премія – приз у галузі літератури, заснований в 2004 році. До 2015 року вручався один раз у два роки авторам, чиї книги написані англійською або перекладені на англійську мову, за сукупностю літературних заслуг. З 2016 року премію стали присуджувати щорічно за роман чи збірку оповідань, перекладених на англійську мову і опублікованих у Великій Британії.