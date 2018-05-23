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    Лауреаткою Букерівської премії стала польська письменниця українського походження

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    <span>Ольга Токарчук у Вроцлаві, 2010 р.</span> - Лауреаткою Букерівської премії стала польська письменниця українського походження
    Ольга Токарчук у Вроцлаві, 2010 р.

    Нагороду письменниці приніс роман Flights

    Лауреаткою Букерівської премії стала польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук.

    Про це повідомляє Twitter премії.

    Зазначається, що нагороду письменниці приніс роман Flights.

    Це роман про подорожі в XXI столітті і людської анатомії: подорожі переплітаються з поглибленим вивченням людського тіла, міркуваннями про життя, смерті, русі, міграції.

    Також до шорт-листа премії потрапили угорський письменник Ласло Краснохоркай (роман The World Goes On) і південнокорейська письменниця Хан Ган з книгою The White Book, які раніше були лауреатами, а також французька письменниця Віржіні Депант з романом Vernon Subutex 1, іракський письменник Ахмед Саадаві, іспанський автор Антоніо Муньос Моліна з книгою Like a Fading Shadow.

    У 2017 році лауреатом премії став американський письменник Джордж Сондерс за роман «Лінкольн в бардо».

    Слід зазначити, що Ольга Токарчук — польська письменниця, яка народилася в польському Сулехові у родині вихідців з України. Навчалась у Варшавському університеті. Вона є співорганізаторкою Фестивалю оповідання, під час якого автори коротких літературних форм з Польщі та закордону представляють свої твори. З 2008 веде заняття із творчого писання в Опольському університеті. Членкиня партії «Зелені 2004», а також член редколегії щоквартального журналу «Політична критика».
    Розмір грошової винагороди складає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Цю суму автор і перекладач книги поділять між собою.

    Міжнародна Букерівська премія – приз у галузі літератури, заснований в 2004 році. До 2015 року вручався один раз у два роки авторам, чиї книги написані англійською або перекладені на англійську мову, за сукупностю літературних заслуг. З 2016 року премію стали присуджувати щорічно за роман чи збірку оповідань, перекладених на англійську мову і опублікованих у Великій Британії.

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