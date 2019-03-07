Лауреатом Прітцкерівської премії став японський архітектор



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Ісодзакі починав свою кар'єру з учнівства під керівництвом лауреата Прітцкерівської премії 1987 року Кензо Танге

Арата Ісодзакі став міжнародним лідером в області архітектури в 1980-х роках

Лауреатом Прітцкерівської премії 2019 року став японський архітектор Арата Ісодзакі.

Ісодзакі закінчив архітектурний факультет інженерного факультету Токійського університету в 1954 році і почав свою кар'єру з учнівства під керівництвом лауреата Прітцкерівської премії 1987 року Кензо Танге. Він заснував компанію «Арата Ісодзакі і партнери» в 1963 році.

Ісодзакі став міжнародним лідером в області архітектури в 1980-х роках зі своєї першою міжнародною роботою: Музей сучасного мистецтва, Лос-Анджелес (1981-1986 рр., Каліфорнія, США).

Інші видатні міжнародні роботи з його понад 100 проектів загальної забудови, включають в себе: Палау Сант Жорді (1983-1990 Барселона, Іспанія), призначені для літніх Олімпійських ігор 1992 року; Team Disney Building (1987-1990, Флорида, США); Шеньчженьський культурний центр (1998-2007, Шеньчжень, Китай); Pala Alpitour (2002-2005 Турин, Італія), хокейний стадіон для зимових Олімпійських ігор 2006 року; Центральна академія витончених мистецтв, Художній музей (2003-2008, Пекін, Китай); Allianz Tower (2003-2014 Мілан, Італія); Катарський національний конференц-центр (2004-2011 роки, Доха, Катар); Шанхайський симфонічний зал (2008-2014 Шанхай, Китай); Музей провінції Хунань (2011-2017 Чанша, Китай).

Як відомо, лауреат Прітцкерівської премії традиційно отримує грошовий приз у розмірі 100 тисяч доларів і бронзову медаль.

У минулому 2018 році нагороду вручили представнику Індії Балкришне Доші.

Джерело: Дзеркало тижня